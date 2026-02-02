Financiar un futuro más verde

Desde que llegué a México hace poco más de un año, me sorprendió la enorme creatividad con la que emprendedores, empresas y comunidades responden a los desafíos climáticos. Muchas de estas iniciativas han encontrado un punto de apoyo en la Aceleradora de Financiamiento Climático (CFA) del Reino Unido.

Un ejemplo inspirador es Ecobiosis, una startup mexicana que convirtió en oportunidad uno de los mayores desafíos en la industria de los destilados: la vinaza, que se desecha en un 90% y termina contaminando ríos, dañando la vida acuática y afectando la salud de las comunidades.

Con apoyo del CFA, transformaron esa sustancia en Bio Dispersis, un aditivo orgánico con múltiples aplicaciones industriales; y ahora, la multinacional británica Associated British Foods (ABF), una de las principales empresas de azúcar del mundo, identificó su potencial y decidió hacer una inversión corporativa para adoptar la solución.

Otro proyecto emblemático es el Consorcio Xochicalli, en Tututepec, Oaxaca, una organización que combina innovación tecnológica con arraigo comunitario. Su trabajo integra la recuperación de aguas residuales, el aprovechamiento de biomasa, la gestión de residuos urbanos y el uso de energías renovables para crear sistemas circulares que fortalecen la autonomía local.

Su misión es que más personas, empresas y gobiernos comprendan, difundan y adopten tecnologías sustentables que mejoren el medio ambiente y recuperen recursos hoy subutilizados o desechados.

Estos ejemplos muestran el tipo de impacto que queremos seguir acompañando. No hablamos únicamente de tecnología, sino de soluciones que cambian la forma de producir, de consumir y de relacionarse con el entorno. Proyectos que, cuando encuentran acceso a capital, pueden escalar y transformar realidades.

A inicios del año les contaba sobre los pilares que guiarán nuestro trabajo en 2026. Uno de ellos, quizá el más urgente, es la colaboración climática. Apenas un mes después me emociona anunciar una nueva oportunidad para llevar grandes ideas al siguiente nivel.

Por eso lanzamos una nueva fase del CFA, que abre convocatoria para empresas privadas, startups y proyectos de inversión que busquen capital para soluciones de mitigación, con necesidades desde 3.5 millones de dólares e impactos climáticos medibles.

México ha dado señales claras de que quiere impulsar finanzas sostenibles: el Marco de Referencia Soberano recientemente actualizado, y por primera vez alineado parcialmente a la Taxonomía Sostenible de México, refuerza esa dirección. Pero los retos siguen ahí: cerrar la brecha de financiamiento, preparar proyectos bancables y acelerar el crecimiento de empresas enfocadas en la descarbonización.

El impacto hasta ahora nos entusiasma: hemos acompañado a 33 empresas y proyectos, movilizando alrededor de 188 millones de dólares. Y vamos por más. Esta fase priorizará sectores clave de la Taxonomía Sostenible: agricultura, ganadería y silvicultura; energía; construcción y edificios; industria y manufactura; y transporte. También abrimos la puerta a propuestas de economía circular, eficiencia energética, generación distribuida, almacenamiento y electromovilidad.

Un eje central será la inclusión. Queremos más empresas lideradas por mujeres, más proyectos que integren igualdad de género e inclusión social, más voces que normalmente no llegan a la mesa de inversión.

¿Y qué ofrece el CFA? Acompañamiento técnico independiente, coaching con mirada de inversionistas, apoyo para preparar materiales grado inversión y acceso a una red de financiadores nacionales e internacionales. En pocas palabras: transformar buenas ideas en proyectos financiables. La convocatoria estará abierta hasta el 22 de febrero de 2026.

Hoy buscamos conectar proyectos con aliados que crean en su potencial. Si tienes una solución climática innovadora, ambición de crecimiento y una narrativa sólida de impacto ambiental, social y de gobernanza, este llamado es para ti.

Sigan nuestras redes sociales para conocer detalles de cómo participar en esta convocatoria, en @SusannahGoshko y @UKinMexico.

*Embajadora del Reino Unido en México