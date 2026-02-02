Exembajador británico renuncia por nexos con Jeffrey Epstein

LONDRES.

El exembajador británico Peter Mandelson renunció ayer al Partido Laborista para evitar causarle “más vergüenza”, tras la publicación de nuevos documentos que revelan su conexión con el difunto delincuente sexual estadunidense Jeffrey Epstein.

Mandelson, de 72 años, destituido el año pasado como embajador en Estados Unidos por sus vínculos con Epstein, habría recibido varios pagos del fallecido financiero a inicios de los años 2000, según los documentos divulgados el viernes por el Departamento de Justicia.

Mientras que en Eslovenia, el primer ministro, Robert Fico, anunció haber aceptado la dimisión de su asesor Miroslav Lajcak, acusado de haber intercambiado mensajes con Epstein.

Según un intercambio de mensajes de texto de 2018, Epstein prometía mujeres a Lajcak, entonces jefe de la diplomacia eslovaca.

Ayer, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Todd Blanche, descartó que se vayan a presentar nuevos cargos relacionados con el caso Epstein y dijo a ABC News que la investigación “ha terminado”.

“Hay un montón de fotografías horrorosas (...) pero eso no nos permite necesariamente imputar a nadie”, declaró a CNN.