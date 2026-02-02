Edwin Díaz vuelve al Clásico Mundial pese a su contrato millonario y la lesión más simbólica del torneo

Edwin Díaz volverá al Clásico Mundial de Beisbol pese a todo: pese a haber firmado recientemente un contrato de tres años y 69 millones de dólares con los Los Angeles Dodgers , y pese a cargar con la lesión más simbólica que ha dejado el torneo. Tres años después de romperse el tendón rotuliano celebrando una victoria, el cerrador puertorriqueño vuelve a decir sí.

La presencia de Díaz en el Clásico Mundial 2026 fue confirmada este lunes y representa mucho más que el regreso de un relevista estelar. Es, también, la primera señal clara de que la advertencia lanzada por Puerto Rico —la posibilidad real de no participar en el torneo— tuvo efecto en las oficinas de Grandes Ligas.

En 2023, entonces jugador de los New York Mets , Díaz sufrió una rotura total del tendón rotuliano de la rodilla derecha durante la celebración posterior al triunfo ante República Dominicana en la fase de grupos. Puerto Rico avanzó a los cuartos de final, pero el impacto fue devastador: cirugía inmediata y una temporada completa perdida antes siquiera de iniciar su calendario de Grandes Ligas.

El regreso no fue automático. En 2024, Díaz volvió al montículo con irregularidad y cautela, todavía lejos de su mejor versión. Todo cambió en 2025. Recuperó su dominio, cerró la temporada con efectividad de 1.63, 28 salvamentos y 98 ponches en 66 entradas y un tercio, números que le valieron su tercer premio al Relevista del Año. Con ese respaldo, decidió salirse de su contrato y firmar con Los Ángeles. Aun así, eligió asumir el riesgo de volver al Clásico.

El anuncio de Díaz vino acompañado de otro nombre clave: el jardinero Heliot Ramos , de los San Francisco Giants , quien también fue confirmado para el torneo. Ramos, de 26 años, hará su debut en el Clásico Mundial tras consolidarse como pieza regular en Grandes Ligas. Ha superado los 20 jonrones en cada una de las últimas dos temporadas y fue convocado al Juego de Estrellas 2024.

Además de Díaz, los relevistas Jovani Moran y Luis Quiñones, a quienes inicialmente se les había negado permiso, ya recibieron autorización para integrarse. Francisco Lindor, a quien le habían cerrado la puerta por el seguro médico en una primera instancia, también se encuentra en proceso de reevaluación.

Reportes periodísticos indican que Rob Manfred , comisionado de las Grandes Ligas, está revisando personalmente los casos de los peloteros puertorriqueños, uno por uno. Un gesto poco habitualque confirma que la presión surtió efecto.

En ese escenario, el regreso de Edwin Díaz no solo fortalece el bullpen. Marca un punto de quiebre: Puerto Rico logró que el Clásico volviera a discutirse desde la competitividad, no desde la ausencia.