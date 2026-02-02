Milano-Cortina 2026: Horario y dónde ver gratis la Inauguración en México

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 iniciarán el próximo 6 de febrero tras una espera de cuatro años dando inicio al regreso de la justa a territorio europeo y, donde México tendrá una importante participación en diversas actividades.

La sede de la inauguración será el estadio de San Siro (Giuseppe Meazza) que se convertirá en el escenario donde la flama olímpica llegará para dar inicio a las competencias.

A diferencia de la audaz apertura en el río Sena de París 2024, los organizadores italianos han optado por volver a la majestuosidad de un estadio clásico, prometiendo un espectáculo que fusionará la rica historia operística de Italia con la modernidad del diseño de Milán.

Bajo la producción de Balich Wonder Studio, se espera un desfile de naciones vibrante donde la delegación mexicana, liderada por figuras como Donovan Carrillo, buscará brillar nuevamente con su indumentaria.

El evento no solo marcará el inicio oficial de las competencias (aunque algunas disciplinas como el curling ya habrán visto acción), también servirá para exponer la cultura italiana con la presencia de estrellas como Andrea Bocelli y Laura Pausini, quienes serán parte del evento.

Horario en México, duración y dónde ver la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026

Para los aficionados en México, el horario será ideal. Debido a la diferencia horaria de siete horas con Italia, la ceremonia se realizará pasando el medio día.

Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026.

Horario de inicio: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Duración estimada: Se prevé que el espectáculo tenga una duración aproximada de 3 horas, concluyendo cerca de las 16:00 horas, tras el encendido del pebetero y el desfile de los atletas.

¿Dónde verla en México?

Claro Sports: A través de sus cuatro canales de televisión y totalmente gratis en su canal de YouTube, ofreciendo la opción de verla bajo demanda si no puedes seguirla en vivo.