Renuncia de Adán Augusto a coordinación en Senado, decisión personal: Sheinbaum; avisó a Rosa Icela

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el senador Adán Augusto López Hernández informó el domingo por la mañana a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, su decisión de separarse de la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado e integrarse al trabajo territorial

Cuestionada durante su conferencia que esta vez se realizó en la Cineteca Nacional Chapultepec, la mandataria aseguró que fue una decisión personal de Adán Augusto López Hernández la de separarse de la coordinación de Morena en el Senado para dedicarse al trabajo territorial.

Adán Augusto López Hernández dejó ayer la coordinación de Morena en el Senado. Cuartoscuro

Le informó a la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena, le informó a secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer", comentó.

La presidenta descartó invitar al senador a alguna embajada y reiteró que fue una decisión de Adán Augusto López Hernández el renunciar a la coordinación y decisión del partido de invitarlo a sumarse al trabajo territorial. "Es una decisión de él, siempre va a ayudar", puntualizó.

Adán Augusto López Hernández aseguró que se enfocará en trabajo territorial rumbo a 2027. Cuartoscuro

Adán Augusto renuncia a coordinación en el Senado

Adán Augusto López Hernández renunció ayer a la coordinación de Morena en el Senado y cerró también su etapa como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tras siete meses de polémica por su cercanía con el líder del grupo criminal La Barredora, su amistad con empresarios relacionados con el llamado huachicol fiscal y las pifias en la explicación de su patrimonio.

El senador anunció su salida la mañana de ayer, previo a que arrancara oficialmente el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y aseguró que su decisión se debía a que iba a enfocarse en tareas electorales rumbo a 2027.

Adán Augusto López Hernández a su salida de la conferencia en el que anunció que dejaba la coordinación de Morena en el Senado. Cuartoscuro

Es una decisión que digamos que tomé en las últimas horas cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo al 2027, cuando toca ahora algo que requiere de tiempo completo como es lo de fortalecer la unidad dentro del movimiento, adentro del partido, es algo que no le exagero, como bien dijo Nacho Mier, pues lo he hecho toda la vida. Yo me he caracterizado por hacer trabajo territorial y en este momento lo más importante es fortalecer al partido, al movimiento rumbo al 2027. Yo platiqué con quien tenía que platicar estas cosas y ahora se lo pedí, le pedí a mis compañeros que me aceptaran que me retirara del grupo parlamentario”, explicó Adán Augusto López en conferencia de prensa.

Ignacio Mier, quien desde hace 18 meses se desempeñaba como vicecoordinador general de la bancada, asumió el liderazgo de Morena en el Senado tras la renuncia de Adán Augusto López Hernández.

