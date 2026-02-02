Abdusattórov se corona al vencer a Arjún Erigaisi

El astro uzbeko Nodirbek Abdusattórov, de 21 añosd, alcanza uno de sus más importantes éxitos en su brillante carrera al encaramarse en el trono de oro del prestigioso Tata Steel de Wijk aan Zee en una actuación que valoró como “el sueño de su vida hecho realidad”. En la última ronda venció al gran maestro indio Arjún Erigaisi después de 55 movimientos de un Gambito Evans. Su sexta victoria individual en la Catedral del ajedrez fue un desquite de la derrota que sufrió ante Erigaisi en la 12ª ronda del Wijk aan Zee 2025. Abdusattórov regresa del decimosegundo sitio a la posición número 5 del planeta tras ganar 19.5 puntos Elo en su fuerza personal y finalizar con +6 triunfos, 6 empates y un resultado adverso ante Anish Giri en la R-8. Erigaisi que recibió su revés en el Torneo salió del grupo elite de los diez mejores del mundo.

Corona Abdusattórov, uno de los más fuertes ajedrecistas que no va a estar en el próximo Torneo de Candidatos al título mundial, una espectacular actuación en la que derrotó en orden cronológico a R-2 Pragganananda, Rameshbabu, R-4, Tai Dai Van Nguyen; R-6 al campeón mundial D. Gukesh; R-7, con negras, al alemán Vincent Keymer,4º del planeta; R-12 a Matthias Bluebaum, y en la R-13, con negras a Arjún Erigaisi.

En noviembre pasado había ganado el London Chess Classic con 7 ½ de 9 posibles. En 2015 asombró al entrar a los 11 años de edad a la clasificación mundial de los 100 mejores del mundo en la categoría de Menores de 20 años. En 2021 conquistó el oro en el Campeonato Mundial de ajedrez rápido, celebrado en Varsovia, Polonia, con récord mundial e precocidad, a los 17 años, batiendo en la partida individual a Magnus Carlsen. Un año después en Chennai ganaba singular partida a D. Gukesh para llevar a Uzbekistán a ganar el oro en la Olimpiada.

Su compatriota Sindárov, de 19 años, redondeó al finalizar en 2º lugar y saltar de la posición 21 a la 11 del mundo.

En el grupo Challenger Andy Woodward, 15 años, EUA, triunfó y aseguró una plaza para el Master de 2027.

Clasificación final, Ronda 13: 1) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 9 puntos reales (+6, =6, -1); 2) Javodkhir Sindárov, Uzbekistán, 8 ½ (+4, =9, -0); 3) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 7 ½ (+3, =9, -1 ante Vicent Keymer); 4) Vincent Keymer, Alemania, 7 ½ (+6,=3,-4) ; 5) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 7 ½ (+3, =9, -1); 6) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 7 (+4,=6, -3); 7) Matthias Bluebaum, Alemania 7 (+3, =8, -2); 8) Dommaraju Gukesh, India, 6 ½ (+3, =7, -3)7; 9) Anish Giri, Países Bajos, 6 ½ (+3, 7, -3); 10) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 6 ½ (+3,=7,-3); 11) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India,5 ½ (+1, =9, -3); 12) Aravindh, Chitambaram, India, 4 ½ (+1, =7-5); 13) Arjun Erigaisi, India, 4 ½ (+1, =7, -5); 14) Nguyen Thai Dai Van, R. Checa, 3 puntos reales (+0, =6, -7).

Ronda 13: 1) Erigaisi 0-1 Abdusattórov; 2) Praggna ½ Van Foreest; 3) Nguyen 0-1 Sindárov; 4) D. Gukesh ½ Vincente Keymer; 5) Anish Giri ½ Niemann; 6) Fedoseev 1-0 Aravindh; 7) Bluebaum ½ Erdgomus.

Clasificación final, Challengers: 1) Andy Woodward, Estados Unidos, 10 puntos reales (+9, =2, -2 ante Assaubayeva R-1 e Ivanchuk, R-10) ; 2) Vassily Ivanchuk, Ucrania, 9 ½ (+7, =5, -1 ante LÁmi); 3) Aydin Suleymanli, Azerbaiyán, 9 (+7, =2, -2 ante Ivanchuk R-11 e Ivic R-13); 4) Marc´Andria Maurizzi, Francia, 8; 5) Bibisara Assaubayeva, Kazajistán, 7 ½; 6) Faustino Oro, Argentina, 7; 7) Carissa Yip, Estados Unidos, 7; 8) Max Warmerdam, Países Bajos, 6 ½; 9) Velimir Ivic, Serbia, 6; 10) Daniil Yuffa, España, 5 ½; 11) Erwin L´Ámi, Países Bajos, 5; 12) Panesar, Vedant, India, 4; 13) Lu, Miaoyi, China, 3 ½; 14) Eline Roebers, Países Bajos, 2 ½ puntos reales.

Resultados última R-13: 1) Miaoyi 0-1 Carissa Yip; 2) Warmerdam ½ Roebers; 3) Panesar 0-1 Assaubayeva; 4) Woodwad 1-0, L´Ámi, 5) Suleymanli 0-1 Ivic; 6) Faustino Oro ½ Maurizzi; 7) Yuffa 0-1 Ivanchuk.

Blancas: Arjún Erigaisi, India, 2,775.

Negras: Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,751.

Gambito Evans, Línea principal, C52.

R–13, Tata Steel Wijk aan Zee, 01–02-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.d4 d6 7.Db3 Dd7 8.0–0 Ab6 9.Cbd2 Ca5 10.Dc2 Cxc4 11.Cxc4 Dc6 12.Cxb6 axb6 13.dxe5 dxe5 14.Cxe5 De6 15.f4= Cf6 16.c4 0–0 17.Ab2 De7 18.a4= Cd7 19.Cf3 f6 20.Tfe1 Cc5 21.e5 f5 22.Cd4 Ce6 23.Cxf5 Df7 24.Ce3 Cxf4 25.Cd5 Ae6 26.Cxf4 Dxf4–+ 27.Tad1 Tad8 28.Txd8 Txd8 29.Ac1 Dh4 30.Te4 De7 31.Te3 Dc5 32.h3 Td4–+ 33.Aa3 Td1+ 34.Rf2 Tf1+ 35.Rxf1 Dxe3 36.Ab2 Dc5 37.Re2 Axc4+ 38.Rd2 Df2+ 39.Rc3 Dxc2+ 40.Rxc2 Rf7 41.e6+ Rxe6 42.Axg7 Af1 43.g3 Axh3 44.Rc3 Rd5 45.Rb4 Af1 46.Af6 c5+ 47.Rb3 b5 48.axb5 Axb5 49.Ae7 Rc6 50.Af6 Ae2 51.Ae7 b5 52.Af6 b4 53.Ra4 Rb6 54.Ad8+ Ra6 55.Rb3 Ad3 0–1.