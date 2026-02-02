Pumas vs San Diego FC: Efraín Juárez revela el plan para triunfar en la Concachampions 2026

Efraín Juárez, técnico de los Pumas de la UNAM, aseguró que el equipo universitario tiene un objetivo claro en la Concachampions: avanzar y pelear por el título. Por ello, el estratega auriazul confirmó que tomarán con total seriedad el duelo de primera ronda ante San Diego FC, con la intención de trascender en el torneo.

En conferencia de prensa, Juárez destacó que para superar esta serie ante el conjunto de la MLS, el equipo deberá jugar de manera inteligente, mantener el orden y evitar errores que puedan costarles caro en la ida y en la vuelta.

“Para nosotros el torneo más importante y el partido más importante es el de mañana. Vamos paso a paso, entendiendo que ya no hay grupos, sino eliminación directa. Son 180 minutos, mañana se juegan los primeros 90 y hay que hacer un partido serio, con compromiso, orden y disciplina para cerrar en casa”, comentó el estratega.

Juárez también recordó que en su última participación en la Concacaf Champions League, los Pumas no lograron algo importante, pero aseguró que el equipo aprendió de esa experiencia para mejorar en esta nueva campaña.

“Llegábamos en una situación bastante complicada. Yo llego dos o tres semanas antes de iniciar el torneo y el partido contra Alajuelense fue el primero que dirigí. La eliminación fue dolorosa, pero más allá de eso está el crecimiento del equipo de ese momento a lo que se ha presentado en estos últimos meses, tanto en lo grupal como en lo individual”, señaló.

Finalmente, el técnico auriazul reconoció la calidad del rival y advirtió que San Diego FC será un adversario difícil, por lo que Pumas debe mantener el orden para no sufrir en la serie.

“Es un equipo que juega muy bien al futbol. Si nos toman desordenados nos pueden hacer daño. Tenemos un plan de partido muy claro y con nuestras armas también podemos hacerles daño”, aseguró.