Traición en Arabia: Benzema se une al rival y Cristiano Ronaldo explota

El mercado de fichajes en el fútbol árabe ha cerrado con un movimiento sísmico que reescribe el equilibrio de poder en la Saudi Pro League. Este lunes 2 de febrero de 2026, Karim Benzema ha sido oficializado como nuevo jugador del Al-Hilal, completando una polémica transferencia que lo lleva directamente del campeón defensor a su más acérrimo rival, tras una salida amarga del Al-Ittihad.

Según reportes de Reuters y medios locales, la relación entre el "Gato" y la directiva de los "Tigres" de Jeddah se fracturó irreparablemente en las últimas semanas. La gota que derramó el vaso fue una oferta de renovación que el entorno del francés calificó de "irrespetuosa": una extensión de contrato que, increíblemente, proponía un salario base de cero dólares a cambio de la cesión total de sus derechos de imagen. Ante tal propuesta, Benzema, quien registró 54 goles en 83 partidos con el club, forzó su salida inmediata.

El nuevo "Súper Equipo" de Simone Inzaghi

La llegada de Benzema al Al-Hilal no es solo un refugio, sino una declaración de guerra deportiva. El ganador del Balón de Oro ha firmado un contrato por 18 meses, vinculándose con los líderes de la liga hasta junio de 2027.

El movimiento estratégico responde a la necesidad de Al-Hilal de cubrir la baja del brasileño Marcos Leonardo, quien parte cedido al Atlético de Madrid. Ahora, Benzema se unirá a una delantera de ensueño dirigida por el técnico italiano Simone Inzaghi, compartiendo vestuario con figuras como el uruguayo Darwin Núñez. El objetivo es claro: asegurar el título de liga y conquistar la Liga de Campeones de Asia, consolidando la hegemonía del club azul en el continente.

La furia de Cristiano Ronaldo

El traspaso ha generado ondas de choque más allá de las oficinas. Reportes indican que la operación ha enfurecido a Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, quien habría expresado su malestar a los directivos de la liga.

El portugués considera que permitir que Al-Hilal —ya dominante en la tabla— sume a otra superestrella de este calibre desvirtúa la competencia.

Mientras la polémica arde, Benzema ya posa con la camiseta azul, listo para escribir el capítulo final de su aventura árabe, ahora como el punta de lanza del equipo más poderoso de la región.