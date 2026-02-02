México en Juegos Olímpicos de Invierno: los mejores resultados en la historia

México ha tenido participación en los Juegos Olímpicos de Invierno en 10 ocasiones, iniciando en St. Moritz 1928 y extendiendo la historia hasta Beijing 2022, con la cita en Milano-Cortina 2026 como la número 11 en la que el país ha tenido representación.

La historia muestra que México ha contado, en su mayoría, con representantes individuales más que con equipos, pero curiosamente las disciplinas grupales le han dado al país algunos de sus momentos más destacados en estas competencias, poco conocidas para una nación donde la nieve solo existe en zonas selectivas.

Para 2026, el patinador Donovan Carrillo aparece como la gran esperanza de repetir y colocarse entre los mejores, luego de haber alcanzado la final olímpica en la pasada edición, resultado que marcó su punto de arranque para convertirse en una figura global del patinaje artístico.

¿Cuál ha sido el mejor resultado de México en unos Juegos Olímpicos de Invierno?

De forma curiosa, el mejor resultado de México en los Juegos Olímpicos de Invierno se dio en su primera participación. En St. Moritz 1928, el equipo de bobsleigh conformado por Lorenzo Elizaga, Mario Casasús, Genaro Díaz, José Díaz y Juan Ignacio de Landa logró la posición 11, el resultado más destacado del país en estas justas.

Mejores resultados de México en los Juegos Olímpicos de Invierno

St. Moritz 1928 – Equipo de bobsleigh, posición 11.

Sarajevo 1984 – Slalom varonil, posición 26, Hubertus von Hohenlohe.

Calgary 1988 – Patinaje artístico, posición 27 (ronda 2/3), Ricardo Olavarrieta.

Albertville 1992 – Equipo de bobsleigh, posición 28.

Lillehammer 1994 – Downhill varonil, posición 48, Hubertus von Hohenlohe.

Salt Lake 2002 – Skeleton varonil, posición 25, Luis Carrasco.

Vancouver 2010 – Slalom varonil, posición 46, Hubertus von Hohenlohe.

Sochi 2014 – Slalom varonil, Hubertus von Hohenlohe no terminó la competencia.

PyeongChang 2018 – Esquí acrobático, posición 27, Robby Franco.

Beijing 2022 – Patinaje artístico, posición 22 y final, Donovan Carrillo.