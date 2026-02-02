Sheinbaum inaugura el Tren 'El Insurgente' en su tramo de la CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum realiza el primer recorrido en el Tren Interurbano El Insurgente, de la estación Vasco de Quiroga a Observatorio, como parte de la jornada inaugural de ese medio de transporte que a partir de ahora realizará el recorrido en todo su tramo, desde la Ciudad de México hasta Zinacantepec, en el Estado de México.

Tras la rueda de prensa matutina, en la Cineteca Nacional de Santa Fe, Sheinbaum se dirigió a la estación Vasco de Quiroga. Ahí saludó a pobladores de Santa Fe que se acercaron para recibirla y pedían a gritos que se les permitiera ingresar al viaje inaugural de ese tramo del tren.

Sheinbaum abordó el tren junto con integrantes de su gabinete y empresarios que colaboraron en la construcción del tren; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. La presidenta completó el recorrido a Observatorio y posteriormente retornó hasta la estación Santa Fe.

El Tren El Insurgente tiene 58 kilómetros de longitud y va de Observatorio hasta Zinacantepec; el costo total de la obra fue de 100 mil millones de pesos. Se espera que el tren incremente su aforo hasta los 100 mil pasajeros diarios. La tarifa mínima del recorrido más corto es de 15 pesos y el tramo de terminal a terminal tendrá un costo de 100 pesos.

