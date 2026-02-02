Cher se equivoca al anunciar Grabación del Año en los Grammy 2026

Cher llamó por error al fallecido Luther Vandross como ganador, cuando el reconocimiento correspondía a Kendrick Lamar y SZA por la canción Luther en la pasada entrega de los premios Grammy.

El incidente ocurrió durante la ceremonia celebrada el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y rápidamente se volvió viral por la reacción espontánea de la artista y la respuesta del público.

Un momento previo que anticipó la confusión

Antes de anunciar el premio, Cher tomó el micrófono y comenzó a hablar de su trayectoria musical, recordando distintos momentos de su carrera. La intervención se extendió más de lo habitual y dio la impresión de que la cantante estaba a punto de abandonar el escenario sin entregar el galardón.

Fue entonces cuando el anfitrión de la noche, Trevor Noah, intervino desde el escenario para recordarle que aún faltaba anunciar el premio. El intercambio fue recibido con risas por parte del público y relajó el ambiente.

El error al leer el sobre

Tras regresar al micrófono, Cher explicó que pensó que el nombre del ganador aparecería en el apuntador, lo que provocó una breve pausa antes de abrir el sobre. Al hacerlo, anunció con entusiasmo:

“Y el Grammy es para… Luther Vandross”.

La mención provocó una reacción inmediata en el recinto. Segundos después, la cantante se dio cuenta del error y se corrigió en voz alta, aclarando que el premio correspondía a Kendrick Lamar, quien subió al escenario acompañado de SZA para recibir el reconocimiento.

El contexto del nombre Luther

La confusión tuvo un elemento adicional que contribuyó a la reacción del público. La canción ganadora, Luther, lleva ese título como homenaje directo a Luther Vandross, una de las figuras más influyentes del soul y el R&B estadounidense.

El lapsus de Cher fue interpretado por muchos asistentes y espectadores como una asociación natural entre el nombre del tema y el legado del cantante, lo que ayudó a que el error se percibiera como un momento ligero dentro de la transmisión.

¿Quién fue Luther Vandross?

Luther Vandross fue un referente del soul contemporáneo y uno de los vocalistas más reconocidos de su generación. A lo largo de su carrera acumuló ocho premios Grammy y 33 nominaciones, cifras que reflejan su impacto dentro de la industria musical.

El cantante falleció en 2005, a los 54 años, pero su influencia sigue presente tanto en artistas actuales como en homenajes explícitos, como el título de la canción ganadora de Kendrick Lamar y SZA.

Cher y su relación con los Grammy

Cher no es ajena a la historia de los Premios Grammy. En 1998, recibió un Grammy por “Believe”, uno de los mayores éxitos de su carrera y una canción que marcó un punto clave en la evolución del pop electrónico.

Su trayectoria musical comenzó en la década de 1960 y se ha extendido por más de seis décadas, consolidándola como una de las figuras más longevas del entretenimiento internacional.