VIDEO: Hombre disfrazado de Batman encara al Ayuntamiento de Santa Clara por presencia de ICE en Super Bowl LX

La tensión política en torno a la seguridad del Super Bowl LX alcanzó un punto de ebullición mediático esta semana, cuando un hombre no identificado, portando un disfraz completo de Batman, interrumpió la reunión conjunta del Ayuntamiento de Santa Clara y la Autoridad del Estadio. El "Caballero de la Noche" utilizó el podio de comentarios públicos para lanzar una condena cargada de improperios contra los funcionarios locales, a quienes acusó de pasividad ante la inminente presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad durante la celebración deportiva de febrero.

El incidente, que se volvió viral en el Área de la Bahía de manera inmediata, rompió con el protocolo diplomático de las intervenciones previas. El orador centró su discurso en la supuesta incapacidad del consejo para blindar los recursos municipales frente a las agencias federales, en un contexto de creciente escrutinio nacional sobre las tácticas de aplicación de la ley migratoria.

¿Qué demonios hacemos aquí?", cuestionó el hombre al inicio de su discurso. "Han tenido meses para prepararse para este próximo evento y, sin embargo, permiten que el gobierno federal pasee por toda la ciudad".

Acusaciones de cobardía y exigencia de políticas locales

El manifestante rechazó el tono moderado de los activistas que le antecedieron y exigió que la ciudad formalice de inmediato políticas que prohíban el uso de fondos, personal o datos municipales para cooperar con ICE. Durante su intervención, increpó directamente a los concejales, cuestionando su integridad moral y su compromiso con la seguridad de las familias de Santa Clara ante el despliegue federal que acompaña a un evento de la magnitud del Super Bowl.

La retórica del hombre disfrazado escaló rápidamente hacia el insulto personal, calificando a los líderes de la ciudad como incapaces de proteger a sus propios mandantes frente a las operaciones federales que, en otros estados como Minnesota, han derivado recientemente en detenciones de ciudadanos y no ciudadanos, así como en incidentes con desenlaces fatales.

En este momento, me encuentro frente a un consejo de cobardes”, declaró el orador. “Y si no actúan, no son sólo cobardes. Son traidores. ¿Puede alguno de ustedes ir a casa con sus hijos y decirles que hizo todo lo posible para proteger a sus compañeros de clase, para proteger a sus abuelos? No creo que puedan”.

El cierre de su alocución fue una demanda explícita de acción legislativa local, subrayando que la preparación logística para el partido entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra no debería pasar por encima de la autonomía municipal o la protección de los residentes vulnerables.

“No les estoy rogando”, gritó el sujeto antes de retirarse. “Les estoy exigiendo que actúen con algo de coraje. Hagan algo”.El rol de ICE en eventos masivos bajo la lupa política

El ICE no ha revelado su operativo

A pesar de que las agencias federales no han respondido oficialmente a las solicitudes de comentarios sobre operaciones específicas para el Super Bowl LX, los líderes regionales han admitido que la administración federal ya notificó su intención de desplegar agentes de ICE en la zona del Levi’s Stadium. El alcalde de San José, Matt Mahan, confirmó en declaraciones a KTVU-TV que han recibido dicha información, aunque matizó que el alcance real de las actividades de cumplimiento de la ley sigue siendo incierto.

Históricamente, la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE participa en eventos deportivos de gran escala bajo un enfoque de seguridad pública, concentrándose en delitos como la trata de personas y el comercio de mercancía falsificada. No obstante, el clima de desconfianza se ha intensificado tras las declaraciones de asesores de seguridad nacional, como Corey Lewandowski, quien recientemente cuestionó la elección de Bad Bunny para el espectáculo de medio tiempo, lo que ha sido interpretado por activistas como una señal de la politización de la seguridad del evento.

Hasta el cierre de la sesión, el Ayuntamiento de Santa Clara no emitió un pronunciamiento sobre si modificará sus protocolos de cooperación federal, mientras la seguridad para el juego de febrero se mantiene como el eje de un conflicto que ya no sólo se disputa en las oficinas de planeación, sino en el podio de la protesta pública.