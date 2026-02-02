Donald Trump critica los Grammy; amenaza con demandar a Trevor Noah

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 provocó una reacción inmediata fuera del escenario. Horas después de la gala, Donald Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que criticó duramente a los Grammy, cuestionó a la televisora CBS y amenazó con emprender acciones legales contra Trevor Noah, conductor de la ceremonia.

El mensaje, difundido desde su cuenta oficial, se centró tanto en la calidad del evento como en un comentario realizado por Noah durante su monólogo, el cual Trump calificó como “falso y difamatorio”.

“Los Grammy son lo peor”: Donald Trump

En su publicación, Trump inició con una crítica directa a la premiación musical:

“Los Premios Grammy son los peores, prácticamente imposibles de ver.”

El exmandatario también se refirió a la salida de los Grammy de la programación de CBS, señalando que la cadena era “afortunada” de no seguir transmitiendo lo que describió como “basura” en su parrilla.

Cabe recordar que 2026 fue la última edición de los Grammy transmitida por CBS, antes de su traslado a ABC como parte de un acuerdo con Disney.

Trevor Noah, presentador de los premios Grammy Grosby Group

Donald Trump ataca a Trevor Noah

Trump dedicó una parte sustancial de su mensaje a atacar directamente a Trevor Noah, a quien descalificó por su desempeño como anfitrión. En el texto, lo comparó con Jimmy Kimmel y cuestionó su popularidad, haciendo referencia a los índices de audiencia de ceremonias de premios recientes.

El eje central de su molestia fue un comentario atribuido a Noah durante el monólogo de apertura, en el que, según Trump, se sugirió que él había estado en la Isla Epstein.

La referencia a la Isla Epstein

Trump negó categóricamente esa afirmación y aseguró que nunca ha estado en ese lugar. En su publicación escribió:

“Noah dijo, incorrectamente, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla Epstein. ¡FALSO!”

Añadió que no puede hablar por Bill Clinton, pero insistió en que nunca ha sido acusado, ni siquiera por lo que llamó “los medios de noticias falsas”, de haber estado en la isla asociada al financista Jeffrey Epstein.

El mandatario estadunidense también se dio tiempo para destacar que en la presidenta Sheinbaum, “México tiene un líder maravilloso e inteligente. Foto: Reuters

Amenaza de demanda

Uno de los fragmentos más contundentes del mensaje fue la amenaza explícita de acciones legales. Trump afirmó que enviaría a sus abogados para demandar a Noah, a quien calificó con una serie de insultos personales, y señaló que buscaría una compensación económica elevada.

“Parece que enviaré a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto MC, y lo demandaré por un montón de dinero.”

El exmandatario incluso hizo referencia a litigios previos, mencionando a terceros como ejemplo de cómo, según él, esos procesos “han funcionado” en el pasado.

Hasta el momento de publicación de esta nota, Trevor Noah no ha emitido una respuesta pública a las declaraciones de Trump, ni se ha confirmado la presentación formal de una demanda.

Trevor Noah, presentador de los Grammys Especial

El comentario dentro del contexto del monólogo

Durante su monólogo de apertura en los Grammy 2026, Noah utilizó el humor y la ironía para hacer referencias al clima político y mediático de Estados Unidos. La rutina incluyó comparaciones históricas y comentarios generales sobre figuras públicas, un recurso habitual en ceremonias de premios.

No obstante, el señalamiento específico mencionado por Trump se convirtió en uno de los puntos más discutidos tras la gala, al trasladar la conversación del escenario cultural al terreno político y legal.