El mexicano Obed Vargas borrado por Simeone y sin minutos en Atlético: su lugar rumbo al Mundial 2026 en vilo

El triunfo agónico del Atlético de Madrid por 1-0 sobre el Real Oviedo dejó tres puntos valiosos en LaLiga. También dejó otra señal preocupante para el mediocampista mexicano Obed Vargas.

El joven de 20 años sumó su cuarto partido consecutivo sin minutos bajo las órdenes del técnico Diego Simeone. El futbolista se quedó en la banca en los duelos ante Club Brugge en Champions League, luego frente al RCD Espanyol en LaLiga y ahora ante Oviedo.

La situación enciende alarmas a semanas de la semifinal de Copa del Rey contra el FC Barcelona. Su presencia luce complicada.

Un gol que tapa otra historia

El Atlético ganó con un tanto de Julián Álvarez en la compensación. El estadio celebró. Simeone festejó con intensidad. Vargas observó desde la banca.

Su caso contrasta con su etapa previa en el Seattle Sounders FC, donde era titular habitual en la MLS. Llegó a Europa con expectativa alta, debutó el 5 de febrero y parecía listo para pelear minutos. En menos de un mes quedó relegado.

En el entorno rojiblanco explican que la competencia interna es feroz y el mediocampo tiene jerarquía. Simeone no suele regalar oportunidades. El proceso de adaptación puede ser largo.

El eco de Aguirre

La sequía revive declaraciones de Javier Aguirre, quien hace meses dejó fuera al mediocampista de la Selección Mexicana al considerar que jugar en MLS no le daba ritmo internacional suficiente.

“Se fue Obed Vargas (al Atlético de Madrid). Estaba seguro que no iba a ir. Nació en Alaska y jugó en Seattle muchos partidos, muchas temporadas. Jovensísimo y automáticamente, al estar en Seattle, está en la Liga española. Tengo, automáticamente, que poner los focos en estos cuates (refiriéndose también a Fidalgo). Tengo que hacerlo. Tengo que traerlos para verlos”, confesó el entrenador nacional hace unos días.

Ahora el escenario es distinto. Vargas está en Europa, pero sin minutos. Y la lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca.

En Selección Nacional el mensaje es claro. El que no juega pierde terreno. El mediocampista necesita actividad para convencer.

El Atlético pelea en varias competencias. Simeone rota poco en partidos clave. Vargas tendrá que esperar su momento o buscar protagonismo en otro escenario.