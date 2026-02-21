El calvario de Obed Vargas en el Atlético: Cero minutos mientras Lookman y Sorloth brillan

Obed Vargas quedó reducido a ser un espectador de primera fila del Atlético de Madrid en la victoria de los colchoneros 4-2 sobre el Espanyol de Barcelona en momentos de apremio para los rojiblancos en LaLiga de España.

Vargas, seleccionado nacional mexicano, no fue contemplado por el estratega Diego Pablo Simeone para tener minutos en la victoria en la que el ariete noruego Alexander Sorloth se destapó con un doblete para ser la piedra sobre la que se cimentó el triunfo del Atlético.

La victoria puso fin a una racha de tres jornadas sin victoria para los colchoneros, que después de saber que el Real Madrid había tropezado en su visita a Osasuna, tomaron con mayor seriedad este duelo pensando en reengancharse a la lucha por el campeonato, que ahora luce muy complicada, cuando después de 25 jornadas se encuentran en la cuarta posición a 12 puntos de los merengues.

El doblete de Sorloth fue complementado con un tanto de Giuliano Simeone y de Ademola Lookman para cuajar la goleada. Jofre Carreras y Eduardo Expósito marcaron los goles de los visitantes periquitos.

Obed Vargas fue uno de los últimos refuerzos del Atlético de Madrid para cerrar este curso. REUTERS

¿Cuánto ha jugado Obed Vargas con el Atlético?

Obed Vargas ha visto como su participación con el Atlético de Madrid ha ido decayendo luego de sumarse al equipo antes de que terminara el límite para los traspasos en el Viejo Continente.

El mediocampista tricolor apenas suma 65 minutos a lo largo de tres encuentros (dos de liga y uno más de Copa del Rey) en los que no ha marcado goles ni dado asistencias. A media semana, cuando el Atlético se vio igualado 3-3 por el Club Brujas en su duelo de ida en los playoffs de la Champions League, tampoco tuvo minutos.

El camino de Vargas en la entidad colchonera luce como un desafío cuando se compara las oportunidades que ha recibido con las de Lookman, quien al igual que él es un refuerzo de mercado invernal, que se ha ganado por completo la confianza del Cholo Simeone.

Lookman ya cuenta con actividad en seis partidos en los que ha marcado cuatro dianas y dado un par de asistencias en 401 minutos, cuando la lucha por oportunidades en la zona de ataque de los rojiblancos es compleja al contar con elementos como Julián Álvarez, Sorloth, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone para pelear esos minutos.

El martes el Atlético de Madrid volverá al campo del Estadio Metropolitano para recibir al Club Brujas por la vuelta del playoffs de la Champions League, una oportunidad perfecta para ver si Vargas sigue siendo un espectador con sitio de lujo frente al campo o toma una relevancia en las ideas del Cholo Simeone como uno de los futbolistas en el campo.