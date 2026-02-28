Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 28 de febrero de 2026

LOS BAILARINAS

Se dice que las primeras bailarinas de ballet fueron hombres, ¿es cierto?

R. Si es cierto. Durante sus orígenes en las cortes de Italia y Francia entre los siglos XV y XVII, el ballet fue un arte dominado por hombres. Los intérpretes principales eran nobles y maestros de danza masculinos, considerados modelos de elegancia y poder cortesano. Las mujeres participaban poco en escena, sobre todo en los teatros públicos.

La situación empieza a cambiar a finales del siglo XVII. En 1681, mademoiselle de Lafontaine es reconocida como la primera bailarina profesional destacada en París, lo que marca el inicio de la presencia femenina estable en el ballet profesional. Sin embargo, durante gran parte del siglo XVIII, el bailarín seguía ocupando un lugar central en muchos ballets, especialmente en el ámbito cortesano.

Tras la Revolución Francesa y, sobre todo, con el surgimiento del ballet romántico en el siglo XIX, el protagonismo se desplaza claramente hacia la figura de la bailarina. Ella encarna la idealización de lo etéreo y lo sentimental, mientras que el bailarín pasa a menudo a un papel secundario. Así se consolida la imagen moderna del ballet como un arte asociado principalmente a las mujeres.

NUEVAS

¿Hay palabras nuevas en nuestro idioma, que apenas se hayan inventado?

R. Como en muchas ocasiones lo he comentado, nuestro idioma español está en constante evolución y se crean nuevas palabras todo el tiempo. Aquí hay algunas de las últimas palabras:

Ciberacoso. Esta palabra se refiere al ciberbullying, que es el uso de la comunicación electrónica para intimidar a una persona, típicamente enviando mensajes de naturaleza intimidatoria o amenazante.

Criptomoneda. Esta palabra se refiere a la criptomoneda, que es una moneda digital o virtual que utiliza la criptografía para la seguridad.

Desinfodemia. Esta palabra se refiere a una infodemia, que es un brote masivo de desinformación, especialmente a través de las redes sociales.

Electrohipster. Esta palabra se refiere a un electrohipster, que es una persona interesada tanto en la música electrónica como en la cultura hipster.

Gastronómada. Esta palabra se refiere a una persona gastronómada, que es una persona que viaja por el mundo para experimentar diferentes cocinas.

Ligoteo. Esta palabra se refiere al coqueteo, especialmente de manera informal o casual.

Manifiesto. Esta palabra se refiere a un manifiesto, que es una declaración escrita de creencias u objetivos, especialmente uno emitido por un grupo de personas que protestan o exigen un cambio.

Nube. Esta palabra se refiere a la nube, que es una metáfora de internet o un servicio de computación en la nube.

Precariado. Esta palabra se refiere al precariado, que es una clase social de personas que están empleadas en trabajos inseguros o temporales.

Tecnoestrés. Esta palabra se refiere a la tecnocultura, que es la cultura de una sociedad altamente influenciada por la tecnología.