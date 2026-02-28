Baja de último momento en el América: otra vez Henry Martín

Sigue la maldición de las lesiones para Henry Martín. De último minuto el cuerpo técnico del América decidió guardarlo para esta noche ante los Tigres, en el estadio Ciudad de los Deportes.

Fuentes cercanas al club señalaron que el delantero mexicano presentó molestias físicas a lo largo de la semana.

Aunque no es grave la dolencia, el estratega André Jardine prefiere no arriesgarlo y considerarlo hasta el próximo fin de semana en la Liga MX, contra Gallos del Querétaro , y posteriormente en la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union.

De esta manera también se perdería el duelo de media semana ante los Bravos de Juárez (4 de marzo, estadio Ciudad de los Deportes).

Para suplir a la Bomba, el América cuenta en la delantera con Víctor Dávila. El chileno suma dos anotaciones en el Clausura 2026. Mientras que el canterano Patricio Salas también es opción.

Por otro lado, Alejandro Zendejas sigue en duda. Pese a que entrenó en la semana, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine en este momento tampoco quiere acelerar su reaparición.

En lugar del volante mexico-estadounidense, Jardine tiene como opción a Isaías Violante, quien tuvo una gran exhibición en la jornada anterior, en la victoria sobre el Puebla (0-4).

Blindan el Azulcrema

El duelo entre América y Tigres, por la octava fecha del Clausura 2026 de la Liga MX, tendrá un importante dispositivo de seguridad, pese a la cargada actividad de entretenimiento en la CDMX.

Serán aproximadamente 1500 elementos los que conformen la logística de la SSC-CDMX "Estadio Seguro".

Además de ser un duelo cargado de rivalidad entre aficionados regiomontanos y de la capital, las autoridades están en alerta por el reciente operativo para la captura de 'el Mencho'.

Dicho operativo derivó en actos delictivos en diversas ciudades del país y en consecuencia partidos de la Liga MX Femenil y de la Liga de Expansión MX fueron reprogramados.

También hay presencia de elementos del ejército, quienes realizarán una ceremonia sobre la cancha del estadio Azulcrema, para honrar a los elementos que perdieron la vida durante el operativo contra el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.