Van Foreest, matagigantes, derrota al campeón Gukesh

Un Jorden Van Foreest inspirado, en modo matagigantes, sale de nuevo de caza mayor y se lleva un segundo trofeo, para colocarlo junto a la chimenea, simbólicamente la cabeza del monarca mundial Dommaraju Gukesh que la colocará junto a la del alemán Vincent Keymer, cuarto ajedrecista del planeta al que batió en la ronda inaugural del Festival de Praga.

El triunfo del GM neerlandés sobre Gukesh, fue el único que se registró en la R-3, y se reincorpora al liderazgo con Nodirbek Yakubbóev, Nodirbek Abdusattórov, ambos de Uzbekistán, y el checo David Navara; los cuatro con dos puntos de tres posibles.

Van Foreest tendió una profunda celada en la que seguramente Gukesh no visualizó la jugada intermedia que se produjo tras el sacrificio de calidad en el centro, el agudo avance e5-e6!, que el vencedor combinó con exactitud con una imagen de mate y destructora ofensiva.

Clasificación después de la R-3: 1) Nodirbek Yakubboev, Uzbekistán, 2 puntos reales. 2) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2; 3) David Navara, R. Checa, 2; 4) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2; 5) David Antón Guijarro, España, 1 ½; 6) Aravindh, Chitambaram, India, 1 ½; 7) Dommaraju Gukesh, India, 1; 8) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 1; ) Vincent Keymer, Alemania, 1; 10) Parham Maghsoodloo, Irán, 1 punto.

Resultados R-3: 1) Yakubbóev ½ Niemann; 2) Van Foreest 1- 0 Gukesh; 3) Navara ½ Antón; 4) Abdu ½ Keymer. 5) Aravindh ½ Maghsoo.

OPEN AEROFLOT. Al llegar el prodigio argentino Faustino Oro a Moscú en busca de su 3ª norma de GM y récord mundial de precocidad expresó: “No me obsesiona la norma. Mi meta es jugar mi mejor ajedrez contra oponentes de alto nivel. Si juego bien, la norma y el título de GM llegará en forma natural”. R-4: 1) Niemann vs. Maghsoo; 2) Keymer vs. Aravindh; 3) Antón vs. Abdu; 4) Gukesh vs. Navara; 5) Yakubbóev vs. Van Foreest.

Blancas: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,705. Negras: D. Gukesh, India, 2,754. Ruy López, Tchigorin, C90. R-3, Festival de Praga, 27-02-2026.

1.e4 e5 No debe olvidarse que en las aperturas o juegos abiertos 1.e4, e5, uno de los principios de la estrategia es la ofensiva sobre estos peones centrales. “Apunten al centro, pero no dejen de mirar de reojo a los flancos”, expresaba el letonés Aaron Nimzowitch autor de Mi sistema. 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 b5 6.Ab3 d6 7.c3 Ae7 8.Te1 Ca5 El caballo pierde un tiempo y queda mal colocado en la banda, pero aleja al alfil de la casilla débil f7 y por cierto tiempo lo mantiene obstruido por su propio peón de e4. 9.Ac2 c5 Este esquema de peones, en boga en la década de los 60 y 70, se conoce como estructura Tchigorin, en reconocimiento al genio ruso Mikhail Tchigorin (1850 - 1908) acaso el último artista romántico de la Escuela Rusa. 10.d4 Se estimaba como respuestas principales Dc7 y Cc6. 10...cxd4 11.cxd4 Ag4 (Evidentemente las negras no capturan porque se acentuaría la vulnerabilidad del peón retraso d6) 12.dxe5 Axf3 13.Dxf3 dxe5 Observe el lector aficionado que las negras han creado un puesto de avanzada en d4, que puede ser ocupado por una pieza menor. 14.Cc3 0–0 (14...b4?, grave error a causa de: 15.Aa4+ Rf8 Aa perder el enroque inhabilitan la Th8,16.Td1 Dc7 17.Cd5 Cxd5 18.Txd5 Cc4 19.Td7 Dc8 20.b3 Cb6 21.Td3 Cxa4 22.bxa4±] 15.Ag5 Cc6 Con la mira en la cabeza de playa d4. El neerlandes, visualiza el salto del caballo y tiende una celada. 16.Tad1! Cd4= 17.Dg3 Reflexionó 14´13” al decidir la ofensiva sobre e5. 17...Db8? Gukesh gastó 24´10” en este lance. Se trata de un grave error que permite una combinación compleja y destructiva: Acaso no vio en la línea de Van Foreest la jugada intermedia Dh4!. Preferible, entregar el peón central: 17...Te8 18.Ab3 Db6= 19.Ad5= Tac8= 20.Dxe5= Aa3 18.Txd4! exd4 19.e5 dxc3? (19...Ch5+- 20.Dd3 g6 21.Axe7 dxc3 22.Axf8 Dxf8 23.Dxc3+-) 20.Dh4!+- Con imagen de mate tras la captura del caballo. Otra alternativa: 20.Dh3 Ch5 21.Axe7 g6 22.Axf8 Dxf8+-. 20...Ch5 21.Axe7 g6 22.Axf8 Dxf8 23.bxc3+- Dc5 24.De4!? a Van Foreest se le escapa una jugada mejor: 24.e6 fxe6 25.Txe6 Dxc3 26.Ab3 Rh8 27.g3 Dc5 28.De4 Tf8 29.De1+- Cg7 30.Txa6+-. 24...Te8 25.De3± (25.Dd3 Txe5 26.Txe5 Dxe5=)25...Tc8? 26.e6 Dxe3 (26...fxe6? 27.Dxe6+ Rg7 28.Ab3 Dxc3 29.g4+- Cf4 30.Df7++-) Con jaque mate en 16 si el rey se dirige a h8 y en 9 si a h6.] 27.exf7+ Rxf7 28.Txe3 Rf6 Las blancas ganan la unidad material. 29.Ab3 a5 30.g3 Cg7 31.Tf3+ Re5 32.Tf7+- Cf5 33.Tb7 Tc5 34.f4+([34.Ag8+- h6 35.Tb6 Re4 36.Txg6+-) 34...Re4 35.Rf2 Rd3 36.g4 a4 37.Ag8 Cd6 38.Td7 Tc6 39.Axh7 La partida está decidida por la mayoría de peones en flanco dama. 39...Rxc3 40.Axg6 b4+- 41.h4 b3 42.axb3 a3 43.h5 Cb5 (43...a2 44.Ta7 Rxb3 45.h6 Tc7 Es tanta la superioridad que las blancas podrían ganar con Txa2. 46.Txa2) 44.g5 a2 45.Td1 Cd4 46.h6 Tc8 47.h7 Th8 48.Ae4 Negras rinden. 1–0.