¿Por qué Chivas no jugará en la Jornada doble de Liga MX?
Chivas pospuso su partido de la Jornada 9 ante León, por lo que no jugarán a mitad de semana como el resto de los 16 equipos de Liga MX
La Jornada 9 del Clausura 2026 en Liga MX se disputará entre el martes 3 y miércoles 4 de marzo, sin embargo, Chivas pospuso su partido ante León a celebrarse en el Estadio Akron por otros compromisos del inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco.
Tras perder el invicto y, una semana más tarde, caer ante Toluca en la Jornada 8, Chivas tendrá una nueva semana larga para preparar el Clásico Tapatío frente al Atlas, ya que su duelo ante León se jugará un par de semanas más tarde.
Debido a la Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid, a celebrarse el martes 3 de marzo en el Estadio Akron, Chivas pospuso su compromiso de la Jornada 9 correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX.
Nueva fecha del Chivas Vs León: miércoles 18 de marzo - 20:07 horas.
Calendario de Chivas para el resto del Clausura 2026
Sin competencias internacionales, este es el calendario de Chivas hasta antes de la Liguilla, instancia en la que el Rebaño busca calificar entre las primeras posiciones para aprovechar la localía y la ventaja de la tabla general.
Atlas Vs Chivas / Jornada 10, sábado 7 de marzo - 19:00 horas.
Chivas Vs Santos / Jornada 11, sábado 14 de marzo - 17:07 horas.
Chivas Vs León / Jornada 9, miércoles 18 de marzo - 20:07 horas.
Monterrey Vs Chivas / Jornada 12, sábado 21 de marzo - 19:00 horas.
Chivas Vs Pumas / Jornada 13, domingo 5 de abril - 20:07 horas.
Tigres Vs Chivas / Jornada 14, sábado 11 de abril - 17:00 horas.
Chivas Vs Puebla / Jornada 15, sábado 18 de abril - 19:07 horas.
Necaxa Vs Chivas / Jornada 16, miércoles 22 de abril - 21:00 horas.
Chivas Vs Xolos / Jornada 17, sábado 25 de abril - 19:07 horas.
* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
BFG