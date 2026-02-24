Atlético de Madrid avanza a Octavos de  Champions con Obed Vargas 'congelado'

Atlético de Madrid derrotó 4-1 (7-4 en el global) a Brujas y consiguió su boleto a los Octavos de Final de Champions League, donde se medirá ante Liverpool o Tottenham; Obed Vargas arrancó en la banca, sitio en el que se quedó relegado hasta el final.

Luego del 3-3 en la ida, Brujas se fue al frente en busca de la sorpresa en Champions League, sin embargo, Dávid Hancko salvaba al Atlético minutos antes de que se marcharan por delante en el marcador.

Atlético de Madrid 1-0 Brujas

Tras un servicio de larga distancia por parte de Jan Oblak, el defensor Brandon Mechele trató de contener a Alexander Sørloth, sin embargo, el delantero noruego logró imponerse y rematar al arco con fortuna, ya que un balón que parecía estar completamente controlado por Simon Mignolet, se le terminó escurriendo entre las manos para abrir el marcador en el 23’.

Atlético de Madrid 1-1 Brujas

Obligados a igualar el compromiso, Joel Ordóñez aprovechó una peinada dentro del área para rematar al arco y poner el 1-1 parcial en el 36’, mientras que una gran atajada de Jan Oblak en el ocaso de la primera mitad, evitó que los belgas se marcharan al vestidor por delante.

Atlético de Madrid 2-1 Brujas

Con un Riyadh Air Metropolitano en el que se respiraba la tensión, fue Johnny Cardoso quien devolvió la tranquilidad a los aficionados Colchoneros, con un zapatazo desde los linderos del área que estremeció las redes del conjunto belga (48’), mismo que sentía cómo se le escapaba una eliminatoria en donde soñaban con dar la sorpresa.

Atlético de Madrid 3-1 Brujas

Durante los últimos minutos del compromiso, Atlético de Madrid cedió por completo la iniciativa y le dio ingreso a jugadores de la talla de Ademola Lookman, quien asistió a Alexander Sørloth (76’) para anotar su doblete en la noche y darle el boleto al Atlético de Madrid rumbo a los Octavos de Final.

Atlético de Madrid 4-1 Brujas

Finalmente, Alexander Sørloth firmó una noche de ensueño para enmarcar su día con hat-trick, sellando por completo el marcador.

La mala noticia para Obed Vargas fue que por segundo partido consecutivo de Champions League se quedó relegado en la banca, postergando su debut en la competencia europea y dificultando sus posibilidades de cara a una eliminatoria en donde los españoles podrían dejar de lado la etiqueta de favorito.

Para los Octavos de Final, Atlético de Madrid podría enfrentarse a Tottenham o Liverpool, eliminatorias que arrancarán el 10 de marzo y culminarán el 15 de abril en busca de su boleto a la ronda de los 8 mejores del futbol en Europa.

BFG