¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético de Madrid? Dónde ver la semifinal de la Copa del Rey 2026

El FC Barcelona está frente a un desafío que de lograrlo escribirá una de sus páginas más asombrosas en su historia, cuando reciba el martes 3 de marzo al Atlético de Madrid en la vuelta de su serie de semifinales de la Copa del Rey con un marcador adverso de 4-0 tras la ida en el Estadio Metropolitano. Pero, los culés y sus aficionados creen en poder lograr la remontada a hombros de Lamine Yamal, quien está en su mejor momento de la temporada después de haber facturado su primer triplete con los blaugranas.

El conjunto dirigido por Hansi Flick saldrá al Spotify Camp Nou con la obligación de marcar cuatro goles sin recibir ninguno para forzar la prórroga, una tarea titánica ante un equipo como el de Diego Simeone, especialista en armar parados defensivos y pillar algún descuido para lanzar a Giuliano Simeone o al recién llegado Ademola Lookman, quien cayó de pie como refuerzo invernal de los colchoneros.

El factor de esperanza absoluta para los culés tiene nombre y apellido: Lamine Yamal. El joven extremo llega a este compromiso en el punto más alto de su carrera tras haber alcanzado las 100 colaboraciones directas de gol (entre anotaciones y asistencias) con apenas 18 años. Esta cifra histórica la selló apenas el sábado 28 de febrero, cuando lideró la victoria blaugrana ante el Villarreal con su primer hat-trick como profesional. Con 48 goles y 52 asistencias entre club y selección, Lamine Yamal se ha consolidado como el motor ofensivo, y su capacidad para inventar jugadas donde no las hay será la llave principal para intentar vulnerar el arco de Jan Oblak.

El Atlético de Madrid viaja a la Ciudad Condal con la tranquilidad de una ventaja que parece definitiva, pero con la cautela de quien conoce el poder del Camp Nou en noches de eliminación.

Obed Vargas, refuerzo mexicano del Atlético de Madrid, ha tenido muy pocos minutos de actividad. Reuters

¿Qué pasará con el mexicano Obed Vargas?

El mediocampista mexicano Obed Vargas espera entrar en la convocatoria para el juego de vuelta de la Copa del Rey, pues en los más recientes partidos ha visto limitada su participación con los colchoneros, a diferencia de Lookman, quien se ha convertido en un elemento clave para el Cholo Simeone.

¿Dónde ver el Barcelona vs. Atlético?

Fecha: Martes 3 de marzo de 2026.

Horario: 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 21:00 horas (España).

Sede: Spotify Camp Nou, Barcelona.

Canal de TV (México): Sky Sports (Canales 504 / 1504).

Canal de TV (España): Movistar+ y RTVE (La 1).

Streaming: Sky+ Izzi Go (México) y RTVE Play / Movistar Plus+ (España).