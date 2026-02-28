Alerta en la Selección Mexicana; Luis Romo salió lesionado

La Selección Mexicana está en alerta con miras al Mundial 2026, después de la lesión de Luis Romo en el primer tiempo del partido entre Toluca y Chivas, jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Luis Romo regresó a una convocatoria e inició el partido de este sábado 28 de febrero de 2026, luego de superar la lesión muscular que lo dejó fuera antes del Clásico ante el América.

Luis Romo salió de cambio en el primer tiempo Mexsport

Toluca fue dominante en el primer tiempo del Toluca – Chivas. Los Diablos estaban 2-0 adelante con goles de Jesús Gallardo al 5’ tras un error defensivo de Richard Ledezma, quien le jaló la playera a Paulinho para que se decretara la pena máxima. El cuadro local hizo el segundo a través de Jorge Díaz Price al 15’.

Paulinho fue un dolor de cabeza y fue el causante de los dos goles del Toluca.

En una nueva jugada ofensiva, Paulinho mandó un servicio que quiso recortar Luis Romo, pero al estirarse se resintió de la lesión al 37’.

El jugador de Chivas fue al césped y entraron las asistencias médicas. Ya no pudo seguir el encuentro y su lugar fue ocupado por Brian Gutiérrez.

La lesión de Luis Romo llega a 102 días del Mundial 2026.