VIDEO: Le piden a Aguirre a Carlos Acevedo… pero “ya era muy tarde”

La tribuna volvió a pedir a Carlos Acevedo en la portería de la Selección Mexicana y Javier Aguirre lo escuchó, aunque, según su explicación, ya era muy tarde. El nombre del arquero de Santos Laguna bajó con fuerza desde las gradas en el segundo tiempo ante Islandia, en Querétaro, en un momento en el que el partido ya estaba resuelto desde el banquillo.

El técnico Javier Aguirre volteó hacia la afición, levantó las manos y señaló que ya no tenía cambios disponibles. México había agotado las seis sustituciones permitidas y el reglamento no le daba margen para complacer el pedido. Incluso se acercó al cuarto árbitro, reforzando el gesto ante el público.

La escena fue llamativa. Mientras el juego seguía su curso, un sector del estadio insistía en ver a Acevedo bajo los tres postes, por encima del Tala Rangel. Aguirre respondió con sonrisa incluida, en un intercambio que rápidamente se volvió viral.

Pero más allá de la explicación reglamentaria, el fondo parece más claro: la decisión ya estaba tomada desde antes. La gestión de la portería no suele improvisarse en medio de un partido amistoso ni se redefine por presión ambiental. El gesto del entrenador tuvo algo de complicidad, algo de vacilada, pero no de reconsideración real.

De los 21 convocados, 17 tuvieron minutos, y el arquero lagunero fue uno de los que permanecieron en la banca durante los 90 minutos. El dato alimenta el debate, aunque dentro del cuerpo técnico la jerarquía parece establecida.

El respaldo de la grada tiene argumentos. Aunque Santos Laguna atraviesa un torneo complicado en la Liga MX, Acevedo ha tenido intervenciones que sostienen partidos y exhiben reflejos de alto nivel. Para muchos aficionados, su rendimiento individual merece una oportunidad más visible con el Tricolor.

Hoy, la disputa por la titularidad parece centrarse entre Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel, mientras que la experiencia de Guillermo Ochoa lo mantiene en la conversación. El margen es estrecho y las decisiones no parecen abiertas al aplauso popular.

Lo ocurrido en Querétaro dejó una postal interesante: Aguirre escuchó, respondió y manejó el momento, pero el plan no se movió. No fue que la afición avisara tarde. Fue que el orden ya estaba decidido.

Acevedo no sumó minutos, pero volvió a ser tema. Y en la Selección, a veces, eso también pesa.