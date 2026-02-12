Obed Vargas es convocado en el Atlético de Madrid para enfrentar al Barcelona

Obed Vargas sigue recibiendo oportunidades en Europa y el jugador procedente del Seattle Sounders, mediocampista mexicano, ha logrado convencer a Diego Simeone, quien lo ha incluido en la lista definitiva de 22 jugadores para enfrentar uno de los compromisos más importantes de la temporada: la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el FC Barcelona.

El encuentro, que se celebrará este jueves 12 de febrero en el Estadio Metropolitano, representa una prueba de fuego para la escuadra colchonera. Vargas compartirá vestidor en esta cita con figuras de talla mundial como Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Jan Oblak.

Su presencia en la convocatoria no es obra de la casualidad, sino producto de la confianza que el "Cholo" ha depositado en él ante las bajas sensibles por lesión de elementos clave en el mediocampo como Pablo Barrios y Johnny Cardoso.

La integración de Vargas al esquema del Atlético ha sido inmediata. Tras haber tenido ya minutos en la ronda anterior de la Copa, donde los madrileños eliminaron por goleada al Real Betis, el juvenil mexicano se mantiene como una opción recurrente para refrescar. En esta convocatoria de 22 futbolistas, Obed figura junto a nombres como Koke, Thiago Almada y Álex Baena, consolidándose como parte de la rotación estelar que buscará dar el primer paso rumbo a la gran final del torneo copero en casa.

El debut de Obed Vargas en LaLiga: Un duelo de mexicanos contra Álvaro Fidalgo

Tras su primera experiencia en la Copa del Rey, el esperado debut de Obed Vargas en LaLiga se produjo recientemente en el choque frente al Real Betis. El mediocampista mexicano ingresó de cambio al minuto 70 en sustitución de Ademola Lookman, en un momento en que el Atlético ya se encontraba en desventaja en el marcador.

Durante los 20 minutos que estuvo en el terreno de juego, Vargas tuvo contacto con el esférico en 14 ocasiones. Sin embargo, no pudo evitar la derrota ante el Betis de Álvaro Fidalgo.