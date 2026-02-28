Pato O'Ward: "El auto no tenía para más" tras calificar en octavo lugar en St Petersburg

Para el piloto mexicano Pato O’Ward, el escenario no es tan catastrófico para el Gran Premio de Petersburg de IndyCar, en comparación con la carrera del año pasado.

Sin embargo, el octavo lugar de salida para la apertura de la temporada 2026 sigue siendo un resultado lejos del esperado para el integrante de ARROW McLaren que, a pesar de ser el mejor representante de su escuadra, sigue batallando con extraer el potencial del neumático suave, mismo que está estrenándose para los circuitos callejeros de esta temporada.

Por ello, Pato O’Ward mostró cierto desencanto por el resultado de este sábado, sabiendo que la ejecución perfecta en un fin de semana es clave para ser aspirante por el título este año.

Nos perdimos un poco la evolución de la pista y nuestro balance se desvió de la ventana perfecta. El auto no tenía para más, y está básicamente donde quedamos hoy: octavos y a punto de hacer el avance final (a la Q3)", afirmó.

El mexicano saldrá octavo este domingo Chris Owens/INDYCAR

O’Ward, quien calificó en el lugar 23 y apenas pudo rescatar la décima casilla en el circuito callejero de Florida hace un año, pasó cómodamente de la Q1 al segmento de Fast 12, donde también se había colocado en los primeros puestos tras usar el neumático duro.

Pero en el cambio compuesto suave, con el que no tuvo mucha oportunidad de hacer una vuelta rápida durante las prácticas del viernes debido a interrupciones, concluyó a poco más de tres décimas del pilotaje más veloz y 15 centésimas debajo del corte del Top 6. Si bien son diferencias mínimas, en la IndyCar son suficientes para obtener un buen resultado de calificación.

Además, el reto será mayor este año, ya que una nueva regla obliga a los pilotos a usar dos nuevos de neumáticos suaves, en lugar de uno, un dolor de cabeza en tiempo reciente para Arrow McLaren.

Tras el profundo análisis entre los tres pilotos del equipo, Christian Lundgaard y Nolan Siegel (ocupantes de los sitios 12 y 22 de la parrilla), O'Ward confía en que habrá oportunidades de hacer una estrategia que le permita avanzar hacia los primeros lugares.

Estoy muy contento con el auto con neumáticos primarios. Los neumáticos blandos han sido más difíciles, como nos ha pasado en el pasado", mencionó.

Creo que el auto era capaz de subir un poco más arriba".

¿A qué hora es la carrera de Pato O’Ward en IndyCar St Petersburg 2026?

La carrera inaugural de la IndyCar 2026 en St. Petersburg arrancará a las 11:29 hrs (Tiempo del Centro de México).

Scott McLaughlin, del equipo Penske, saldrá este domingo desde la pole position, junto con Marcus Ericsson.