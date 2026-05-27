¿Merece Memo Ochoa minutos en el Mundial con la Selección Mexicana? Moisés Muñoz ya hizo su petición

La portería de la Selección Mexicana sigue abierta en el discurso público, aunque en la cancha el panorama parece mucho más claro. A menos de 20 días del arranque de la Copa del Mundo de 2026, Javier Aguirre todavía no hace oficial quién será el guardameta titular del Tri, pero dentro del entorno del equipo nacional ya existe una sensación dominante. Raúl “Tala” Rangel aparece como el favorito para defender el arco el próximo 11 de junio en el partido inaugural frente a Sudáfrica.

Mientras el técnico mexicano afina decisiones, otra conversación comenzó a ganar espacio alrededor del equipo nacional. No se trata solamente del presente ni del rendimiento reciente. También habla de memoria, jerarquía y legado. En medio de ese debate apareció la voz de Moisés Muñoz, exarquero de la Selección Mexicana, quien pidió públicamente que Guillermo Ochoa tenga minutos durante la fase de grupos del torneo.

Moisés Muñoz fue referente en el arco del América en principios de la década de 2010. (Mexsport)

En entrevista con ESPN, Muñoz aseguró que permitirle disputar al menos un encuentro sería una forma de reconocer la dimensión histórica de Ochoa dentro del futbol mexicano.

Yo creo que sería lo más justo. Hay que reconocer también a nuestros ídolos y a nuestros jugadores (hablando específicamente del futbol), a los jugadores que han puesto el nombre de México en alto, y él lo ha hecho en el escenario máximo que tenemos en este deporte, que es el mundial”, declaró a ESPN.

La posibilidad convertiría a Ochoa en uno de los pocos futbolistas en disputar partidos en más de cuatro Copas del Mundo distintas. Más allá de los números, el guardameta construyó parte de su figura precisamente en escenarios mundialistas. Desde aquella actuación frente a Brasil en 2014 hasta sus intervenciones ante Alemania en 2018, su nombre quedó ligado a algunas de las noches más recordadas del Tri en las últimas décadas.

El peso de la historia frente al cambio generacional

La postura de Muñoz llega en un momento donde el recambio generacional parece inevitable. Raúl Rangel ganó terreno durante el proceso de Javier Aguirre y, de acuerdo con distintas señales internas, el cuerpo técnico considera que atraviesa el mejor momento de su carrera. Su regularidad con Guadalajara y la confianza mostrada en recientes convocatorias lo colocan por delante de Ochoa en la carrera por la titularidad.

El propio Muñoz reconoció que el escenario apunta hacia el arquero de Chivas.

Yo creo que el portero va a ser Raúl Rangel. Yo creo que el Vasco va a ser muy congruente con lo que nos ha mostrado en los últimos partidos y pondrá al Tala como el portero titular del mundial; creo que él será el titular contra Sudáfrica”, señaló.

Raúl 'Tala' Rangel, de los cinco futbolistas convocados de Chivas a la Selección Mexicana Mexsport

Aun así, el exguardameta considera que existe espacio para un reconocimiento deportivo dentro de la competencia. La idea pasa por encontrar un momento dentro de la fase de grupos donde Ochoa pueda participar como una figura histórica del futbol mexicano.

“Yo me atrevería a decir eso y espero que también así lo vea el Vasco, porque independientemente de si el grupo te lo permite y los resultados de los primeros partidos te lo permiten, yo creo que sería evidente verlo; incluso si no es el caso, creo que sería un gran homenaje a Memo darle la oportunidad de jugar este mundial, porque estoy seguro de que no va a decepcionar”, agregó en ESPN.

La discusión también refleja un cambio de época dentro de la Selección Mexicana. Durante más de una década, Ochoa ocupó un sitio intocable en la portería nacional. Pasó entrenadores, eliminatorias, crisis deportivas y generaciones enteras. Ahora, por primera vez desde 2014, el Mundial parece acercarse sin que su nombre aparezca automáticamente como titular.