Dolor, urgencias y un giro inesperado, Moisés Muñoz aclara su estado de salud

El exguardameta del América, Moisés Muñoz, se encuentra fuera de peligro tras el episodio de salud que lo llevó a ser ingresado de emergencia el miércoles en un hospital de la Ciudad de México. El propio exfutbolista explicó que el origen del dolor fueron cálculos renales, descartando así una posible apendicitis que generó preocupación inicial.

Muñoz, recordado por su papel decisivo en la final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul, relató en sus cuentas de redes sociales que los primeros síntomas aparecieron desde la madrugada en Tulum, donde actualmente trabaja en funciones públicas. El malestar comenzó con un dolor localizado en la parte baja del abdomen del lado derecho, acompañado de náuseas leves.

A pesar de las molestias, decidió viajar a la Ciudad de México para cumplir con compromisos previamente adquiridos, entre ellos la inauguración de canchas de fútbol junto al secretario de Gobierno, César Cravioto. Sin embargo, el dolor se intensificó con el paso de las horas, extendiéndose hacia la zona lumbar, lo que finalmente lo obligó a acudir a urgencias.

Me empecé a sentir muy mal desde la madrugada, con un dolor muy específico en el lado derecho del abdomen, en la parte baja. Tenía náuseas, pero fue leve, no llegué a vomitar. El dolor se hizo mucho más fuerte y se trasladó hacia la parte de atrás, hacia el riñón. Decidimos que lo mejor era ir a urgencias a un hospital", relató Muñoz en su publicación

El exseleccionado nacional fue atendido en el Hospital General de Ticomán, donde, según su propio testimonio, recibió atención inmediata y en igualdad de condiciones que otros pacientes presentes en el área de urgencias.

Había más personas y todos fuimos atendidos de la misma manera, con calidad y amabilidad”, señaló Muñoz, quien aprovechó para reconocer el trabajo del personal médico y de enfermería del hospital.

Muñoz tiene piedras en el riñón

Los estudios clínicos, entre ellos una tomografía y un ultrasonido, permitieron descartar apendicitis, una de las principales preocupaciones debido a la naturaleza del dolor. El diagnóstico final confirmó la presencia de cálculos renales, comúnmente conocidos como piedras en el riñón, además de una oclusión en el colon que contribuyó al cuadro de dolor abdominal.

Tras recibir el tratamiento correspondiente para controlar el dolor, Muñoz no requirió intervención quirúrgica y fue estabilizado. El exfutbolista deberá ahora continuar con seguimiento médico para atender los cálculos renales y evitar futuras complicaciones.