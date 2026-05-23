Ochoa revela su sentir tras ser suplente en el Tri rumbo al Mundial 2026

México derrotó a Ghana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc con Tala Rangel de titular y Carlos Acevedo entrando de cambio; ante ello, Guillermo Ochoa -sin minutos- rompió el silencio previo al Mundial 2026: “A veces toca acompañar, empujar y disfrutar el camino desde otro lugar”.

En vísperas de la que representará su sexta convocatoria a una Copa Mundial de la FIFA, Guillermo Ochoa se mantiene sin minutos en el combinado nacional de Javier Aguirre, sin embargo, el experimentado portero de 40 años no suelta el liderazgo y se mantiene estoico pese a que -todo indica- no tendrá minutos en el Mundial 2026.

Memo Ochoa afirmó que se tiene que ganar un lugar en la Selección Mexicana Mexsport

En el antepenúltimo partido de la Selección Mexicana previo al Mundial 206, Raúl Rangel arrancó protegiendo los tres postes del Tri frente a Ghana, mientras que Javier Aguirre le dio ingreso a Carlos Acevedo para la segunda mitad, mismo que contó con un par de buenas intervenciones para mantener su arco en ceros por el resto del duelo ante las Estrellas negras.

Los únicos porteros que se quedaron sin actividad fueron Guillermo Ochoa y Óscar García, quien al término del partido puso fin a su concentración y se convirtió en una de las 6 bajas del Tri para el Mundial 2026.

Horas más tarde, Guillermo Ochoa publicó en redes sociales un mensaje de aliento propio, rompiendo el silencio y manteniéndose como uno de los líderes que buscará llevar a México a dar el siguiente paso en esta tercera Copa del Mundo que se disputará en tierra azteca:

A veces toca jugar. Y a veces toca acompañar, empujar y disfrutar el camino desde otro lugar. Sigo valorando cada concentración, cada charla y cada momento compartido con esta camiseta”.

Con los partidos ante Australia y Serbia por disputarse, Guillermo Ochoa aún cuenta con posibilidades de vestir la playera Tricolor en el que podría representar su último compromiso con el Tri luego de 20 años vistiéndola.

BFG