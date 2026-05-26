¿Brasil aprovechará?: Últimos campeones del Mundial salieron del Grupo C

Neymar es parte de la lista final de Brasil para el Mundial 2026, donde la Scratch intentará hacer valer la ‘suerte’ de las últimas ediciones que otorga ser parte del Grupo C y levantar su sexta corona en el torneo donde se mantiene como el máximo ganador en la historia… pero que no conquista desde 2002, justamente cuando también formaban parte de dicho sector.

Compartiendo el Grupo C junto con Marruecos, Haití y Escocia, Brasil es el máximo favorito para ser líder del sector y avanzar cómodamente a la siguiente fase del Mundial 2026, soñando con conquistar de nueva cuenta la Copa Mundial de la FIFA.

Entre las grandes curiosidades que conserva el Mundial 2026 se encuentra que Argentina en 2022 y Francia en 2018 levantaron el trofeo de campeón partiendo desde el Grupo C, mismo en el que terminaron en lo más alto de su sector a pesar de que ninguno de ellos lo terminó con paso perfecto.

Francia (2018) y Argentina (2022) fueron campeones del mundo partiendo desde el Grupo C. Mexsport

Estos son los partidos de Brasil en la Fase de Grupos del Mundial 2026, donde intentará terminar en lo más alto:

Brasil Vs Marruecos / sábado 13 de junio, 16:00 horas - MetLife Stadium (New Jersey).

Brasil Vs Haití / viernes 19 de junio, 18:30 horas - Lincoln Financial Field (Philadelphia).

Brasil Vs Escocia / miércoles 24 de junio, 16:00 horas - Hard Rock Stadium (Miami).

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Brasil ya fue campeón del mundo al ser parte del Grupo C

El ser parte del Grupo C y terminar como campeón no es una tarea desconocida para la Scratch, mismos que en 2002 ya lograron bordar una nueva estrella en su escudo partiendo desde dicho sitio.

Este fue el camino del pentacampeón del mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2002, edición celebrada en Corea-Japón:

Brasil 2-1 Turquía / Jornada 1, Fase de Grupos.

Brasil 4-0 China / Jornada 2, Fase de Grupos.

Brasil 5-2 Costa Rica / Jornada 3, Fase de Grupos.

Brasil 2-0 Bélgica / Octavos de Final.

Brasil 2-1 Inglaterra / Cuartos de Final.

Brasil 1-0 Turquía / Semifinal.

Brasil 2-0 Alemania / Final.

Brasil fue campeón del mundo en Corea-Japón 2002 tras partir desde el Grupo C. Mexsport

BFG