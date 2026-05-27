La tensión sube en el Irlanda-Israel: técnico insta a ‘ganar la guerra’

La selección de Irlanda se encuentra inmersa en medio de una polémica. Algunos sectores de su país, piden un boicot para el partido contra Israel de la Liga de Naciones de la UEFA. Por su parte, el técnico Heimir Hallgrimsson incitó a sus jugadores “ganar la guerra” en esos dos encuentros.

“Es injusto que los jugadores se encuentren en esta situación y que estemos en esa situación. Creo que la mejor respuesta sería ganar los partidos, ganar la guerra contra ellos. Esa sería una respuesta perfecta desde mi punto de vista”, declaró Hallgrimsson en la víspera de que su selección juegue un amistoso ante Qatar.

El seleccionador islandés ya había pedido la exclusión de Israel de las competiciones. Ambos combinados se enfrentarán el 27 de septiembre y el 4 de octubre.

A su vez, políticos irlandeses y figuras del balompié solicitaron a la Federación Irlandesa de Futbol que boicotee esos partidos como protesta por la guerra de Israel en Gaza.

En el pasado mes de noviembre, la Federación Irlandesa de Futbol aprobó una moción que reclamaba a la UEFA la suspensión inmediata de Israel de toda competición internacional, pero los responsables del futbol europeo no la aceptaron.

En octubre, Hallgrimsson formó parte de las voces que reclamaban la exclusión de Israel de las competiciones internacionales de futbol.

Con información de AFP.