Magia pura de Morita: ‘fantasía’ con la que sonrió en la práctica de México

Gilberto Mora sigue derrochando su magia en la práctica de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026. En su dominio con el balón, la ‘joya mexicana’ le dio un ‘besito’ al balón, que al final le provocó una sonrisa.

Morita inició dominando el esférico con los pies para después hacerlo con la cabeza. En su primer intento, no le salió, pero siguió en la lucha. En el siguiente, ‘durmió’ el balón con la frente para después llevárselo a la boca de forma magistral, donde le dio un ‘besito’.

La escena terminó con una ligera sonrisa, como cuando de niño haces una travesura.

Valor de mercado de Gilberto Mora: 10 millones de euros.

Gilberto Mora se recuperó de una compleja lesión y tuvo un momento emotivo en la victoria de México por 2-0 sobre Ghana, en el que volvió a tener minutos con el combinado nacional.

Javier ‘El Vasco’ Aguirre destacó la valentía y personalidad que tiene Morita, además de que se congratuló por verlo nuevamente en la cancha.

“Es un jugador distinto, siempre lo hemos dicho. Es valiente, atrevido, es diferente y nos da mucha alegría porque está de vuelta, sin dolor. Lo de Gilberto es motivo de alegría”, dijo en conferencia de prensa.

Gilberto Mora reapareció con la Selección Mexicana en el duelo contra Ghana Mexsport

La Selección Mexicana enfrentará a Australia este sábado en el Rose Bowl, en lo que será su penúltimo partido de preparación para el Mundial 2026.

Los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre se despedirán de la afición el próximo 4 de junio, cuando enfrenten a Chequia en el Estadio Nemesio Diez.