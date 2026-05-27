Ángel Reyna lanza dardo contra Pumas: "Equipo chiquito"

Tras perder la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria, Pumas ha sido objeto de numerosas críticas por parte de analistas, aficionados y exfutbolistas.

Las lesiones, expulsiones y decisiones tácticas han sido señaladas como factores determinantes en la caída de los Universitarios, que dominaron en algunos tramos pero no pudieron sostener la ventaja.

Efraín Juárez en el radar de varios equipos de Europa Mexsport

Ángel Reyna se burla de Pumas y lo llama “equipo chiquito”

En el podcast ‘Five Dreams Studio’, el exfutbolista Ángel Reyna, no escatimó en críticas y burlas hacia Pumas tras la derrota en la Final.

Reyna cuestionó la mentalidad de la afición auriazul, señalando que deben de exigirle más a su equipo, ya que en la Liguilla dejaron mucho que desear.

¿Por qué la afición de los Pumas no pesa? No es posible que se conformen con tan poco. No es posible que en 5-6 partidos o sea tengan tan poquitos tiros a gol, tan poquitas jugadas creadas”, afirmó.

Fue ahí, cuando el ‘Pleititos’ no se guardó nada y de inmediato se refirió como una “afición gris”, para un equipo “chico”, desde su punto de vista, como lo es Pumas.

Entonces lo más cabrón es que la afición se conforme con tan poquito... Porque son una afición gris, una afición chiquita de un equipo chiquito”, señaló.

Por último, Reyna habló acerca de Efraín Juárez y aunque alabó su trabajo en Pumas, también puntualizó que necesita, por lo menos, 10 años de trabajo para poder cambiar la actualidad del equipo.

Lo de Efraín Juárez, espectacular, el venir a darle por lo menos otra personalidad, otra manera de pensar o de actuar a su equipito, pero tendría que estar 10 años ahí para poder cambiar toda esa nube que tienen de credibilidad”, comentó.

Efraín Juárez tras la ceremonia de premiación al recoger su medalla como subcampeón. Mexsport

La complicada actualidad de Pumas

El subcampeonato deja a Pumas en una posición delicada. Aunque el torneo representó un avance importante bajo el mando de Efraín Juárez, la derrota en la Final ha generado frustración y dudas sobre la continuidad del proyecto deportivo.

A esto se suma la incertidumbre alrededor del futuro del propio Efraín Juárez. Tras la final, surgieron rumores de una posible salida hacia Europa, aunque su representante ha intentado aclarar que permanecerá en el club.

Sin embargo, las diferencias con la directiva y la falta de acercamientos para renovar su contrato mantienen el ambiente tenso en Ciudad Universitaria.