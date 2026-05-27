Arteta avisa al PSG: Ganar la Premier le dio al Arsenal la mente para ser campeón de Champions

El futbol europeo está a las puertas de una final histórica, y el Arsenal llega con el pecho inflado de orgullo y confianza. Después de conquistar su primera Premier League desde la mítica temporada de 2004, los Gunners ahora van por el premio mayor: la primera Champions League de su historia.

Este martes, durante la cena anual de la Liga de Managers Asociados de Inglaterra (LMA) en Londres —donde fue galardonado como el Manager del Año—, Mikel Arteta mandó un mensaje contundente a su rival, el Paris Saint-Germain.

Volaremos a Budapest completamente convencidos de que podemos ser campeones de Europa".

La mentalidad ganadora que devolvió la gloria al Arsenal

El estratega español de 44 años dejó claro que el título de liga, sellado el 19 de mayo luego del empate del Manchester City ante el Bournemouth, cambió por completo el chip del vestuario.

Inyección de fe: “Se puede sentir la energía, la positividad y la confianza en los jugadores y en todos los que rodean al club”, declaró un emotivo Arteta al repasar el proceso.

Cuestión de historia: “Tenemos una oportunidad increíble de escribir una nueva historia en este club de futbol, y estamos convencidos de que lo vamos a hacer".

El fin del sufrimiento: “Ha sido un viaje fascinante durante varios años. Hemos estado llamando a la puerta... y finalmente ganarlo lo hace muy especial”.

Arsenal conquistó su decimocuarto título de la Premier League esta temporada, con la que puso fin a 22 años sin ganar este campeonato. Reuters

David contra Goliat: El PSG defiende su corona

El desafío en el Puskás Aréna de Budapest no será sencillo. El PSG llega como el campeón defensor y absoluto favorito para retener la orejona, especialmente tras haber aplastado 5-0 al Inter de Milán en la final de la edición anterior.

Si el conjunto parisino lo logra, se convertirá en el segundo club en retener la Champions en la era moderna, una hazaña que solo el Real Madrid (2016-2018) ha conseguido. Sin embargo, Arteta descartó categóricamente que la etiqueta de favoritos de los franceses intimide a su plantel.

El dato histórico: 20 años de espera

Esta es la primera vez que el Arsenal accede a la final del torneo continental desde aquella dolorosa noche de 2006, cuando cayeron ante el Barcelona. Veinte años después, el destino les da una nueva oportunidad de levantar el único trofeo que falta en sus vitrinas. El choque de titanes está programado para este sábado 30 de mayo.