Mercedes le cierra la puerta a Max Verstappen: Toto Wolff descarta su fichaje para 2026

La puerta que durante meses permaneció entreabierta finalmente se cerró. Toto Wolff descartó cualquier posibilidad de que Max Verstappen llegue a Mercedes, al menos en el corto plazo.

El fichaje de Max por Mercedes no está previsto por ahora. La situación es totalmente transparente. Tenemos contratos claros con ambos pilotos”, afirmó Wolff, jefe del equipo durante el Gran Premio de Japón.

Verstappen se quedará en Red Bull a cumplir su contrato hasta 2028. Reuters

La declaración pone fin a una de las novelas más persistentes en el paddock de la Fórmula 1. Durante más de un año, el nombre de Verstappen orbitó en torno a Mercedes como una posibilidad latente, alimentada tanto por el interés histórico de Wolff como por las tensiones internas en Red Bull.

El neerlandés, tetracampeón del mundo, dominó la era reciente del campeonato tras conquistar títulos consecutivos entre 2022 y 2024 con Red Bull. Su primer campeonato llegó en 2021, en una cerrada batalla con Lewis Hamilton, entonces figura de Mercedes.

Una cláusula blinda a Verstappen

Sin embargo, el movimiento nunca se concretó. El contrato de Verstappen con Red Bull, vigente hasta 2028, incluye cláusulas condicionadas al rendimiento que no se activaron, lo que blindó su permanencia en el equipo austriaco.

Mientras tanto, Mercedes optó por la continuidad. George Russell y Kimi Antonelli seguirán como la dupla titular en 2026. Ambos han respondido en pista. Cada uno ya suma una victoria en las primeras carreras de la temporada, en un arranque que ha devuelto a la escudería alemana a los primeros planos.

Mercedes, golpeado en los primeros años de la era del efecto suelo, parece haber encontrado estabilidad en su proyecto actual, apostando por el desarrollo interno en lugar de una contratación galáctica.

El interés por Verstappen no es nuevo. Wolff intentó ficharlo desde sus inicios, antes de que Red Bull lo catapultara directamente a la Fórmula 1. Incluso en 2024, en medio de la crisis interna del equipo energético, el dirigente austriaco llegó a admitir que su llegada “tenía que ocurrir en algún momento”.

Ese momento, al menos por ahora, no llegará.

En un deporte donde los contratos suelen tener salidas ocultas y las decisiones cambian con la velocidad de los monoplazas, el futuro nunca es definitivo. Pero hoy, Mercedes ha marcado una línea clara.

Y Verstappen, el piloto más dominante de su generación, sigue fuera de sus planes.