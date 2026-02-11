Toto Wolff se rinde ante Red Bull: "Son el punto de referencia para 2026"

Los rivales de Mercedes consideraron después del test privado en Barcelona que las flechas plateadas tenían el mejor motor, pero este miércoles en Barcelona el jefe de la casa alemana, Toto Wolff apuntó a que el verdadero rival está en otro lado y no es en ninguno de los equipos que ellos propulsan.

A pesar de que el W16 de George Russell mostró solidez hace un par de semanas, los datos recolectados este miércoles durante un cara a cara en tandas largas contra Max Verstappen han cambiado el panorama. Según el jefe del equipo alemán, Toto Wolff, la diferencia de velocidad punta y gestión de batería entre el RB22 y el resto de la parrilla es alarmante.

Red Bull: El nuevo rival de 2026

Wolff fue tajante al explicar la ventaja competitiva de la escudería de Milton Keynes, señalando que la clave no está en una vuelta rápida aislada, sino en la consistencia de su nueva unidad de potencia.

"Son capaces de desplegar mucha más energía en las rectas que todos los demás. Quiero decir, estoy hablando de un segundo por vuelta, durante vueltas consecutivas", confesó Wolff durante el receso en el medio día en Bahréin.

Lo que más preocupa en Brackley es que la ventaja de Red Bull parece ser sostenible durante periodos prolongados, algo vital bajo el nuevo reglamento técnico de 2026. "En una sola vuelta ya lo habíamos visto antes, pero ahora lo hemos visto en 10 vueltas consecutivas con el mismo tipo de despliegue en línea recta", añadió el directivo austriaco.

La fiabilidad del motor Red Bull Powertrains ha silenciado a quienes dudaban de la capacidad del equipo para fabricar su propia unidad de potencia, un proyectado iniciado en la era de Christian Horner. Ante esta realidad, Wolff admitió con resignación que sus esperanzas de ver a un Red Bull vulnerable se han desvanecido por ahora.

"Esperaba que fueran peores de lo que son, porque han hecho un trabajo muy bueno. El coche, su unidad de potencia, son el punto de referencia en este momento, diría yo", admitió Toto.

Finalmente, el jefe de Mercedes recordó que el factor humano sigue siendo la cereza en el pastel para sus rivales: "Y luego, obviamente, tienes a Max en el coche. Esa combinación es fuerte".