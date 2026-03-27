Tiger Woods sufre accidente automovilístico; se desconoce su estado de salud

Tiger Woods sufrió un accidente automovilístico este viernes 27 de marzo; de momento, se desconoce el estado de salud del estadunidense ganador de 15 majors.

Este nuevo percance se suma al que sufrió en febrero de 2021, mismo que lo obligó a limitar cada una de sus actividades debido a las secuelas en su pierna derecha.

Hasta el momento, las autoridades no han aclarado lo sucedido, manteniendo en suspenso la salud del ganador de 15 majors.

Doloroso pasado de Tiger Woods

El ganador de 15 torneos de Grand Slam, que necesitó de varias cirugías, reconoció después que estuvo cerca de que le amputaran la pierna.

Woods regresó al circuito en el Masters de Augusta de 2022, donde terminó en el puesto 47 a pesar de tener dificultades para recorrer a pie el campo.

En las últimas semanas, Woods trabajaba para regresar de nuevo a la competición tras una rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo pasado y una operación de espalda en octubre.

Esta misma semana reapareció en las finales de TGL, una competición bajo techo de golf virtual, y no descartaba tomar la salida en el Masters, que se disputa en abril.

En 2017, Woods también se vio involucrado en un incidente de tráfico en el que fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Posteriormente se declaró culpable de conducción temeraria, pagó una multa de 250 dólares y asistió a una escuela para infractores.

BFG