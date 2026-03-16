Hamilton lanza advertencia a la F1: "He vuelto a mi mejor nivel"

El nombre de Lewis Hamilton vuelve a escucharse con fuerza en la Fórmula 1. Tras un primer año decepcionante con Ferrari, el heptacampeón del mundo parece haber encontrado la llave de su rendimiento en Maranello luego de que este domingo consiguió su primer podio en domingo con el equipo de Maranello.

A diferencia de Max Verstappen, Red Bull, quien se ha quejado de los actuales monoplazas de Fórmula 1 descartando que sean divertidos y reflejen el espíritu de la máxima categoría del automovilismo, para Hamilton existe una opinión diferente.

"Los coches son más fáciles de seguir, mucho más fáciles de adelantar que en los años anteriores”, expresó el inglés quien señaló que las nuevas regulaciones permiten ver más acción en la pista.

“Te puedes acercar mucho, no hay una turbulencia que te haga perder demasiada carga aerodinámica. Creo que son las mejores carreras que he tenido nunca en la Fórmula 1".

Pero los coches no son lo único que ha cambiado a favor de Hamilton, el propio múltiple campeón se siente diferente a otras temporadas y con una confianza que, anteriormente, no había sentido.

"Definitivamente siento que he vuelto a mi mejor nivel, tanto mental como físicamente, sí", afirmó Hamilton a los medios.

El secreto de su transformación

A sus 41 años, Hamilton no solo ha tenido que adaptarse a un nuevo monoplaza, sino a las exigencias de la veteranía. Según explicó, la clave de su resurgimiento comenzó exactamente el pasado 25 de diciembre, fecha en la que trazó el plan maestro para este 2026.

"El entrenamiento de este invierno ha sido el más pesado e intenso que jamás haya tenido", reveló el piloto. "Simplemente decidí el día de Navidad cómo iba a empezar esta temporada. Decidí lo que iba a hacer mentalmente, y voy a seguir ajustando eso".

Hamilton reconoció que trabajar con su nuevo ingeniero de carrera, Carlo Santi, y estar más involucrado en el desarrollo del auto ha sido un "impulso real" para su moral y añadió que siente que aún no está en su mejor nivel, por lo que advirtió a sus rivales de que puede obtener más.

"Todavía creo que hay margen de mejora. Creo que todavía puedo sacar más rendimiento de este coche. Sigo aprendiendo sobre él a medida que avanzo", sentenció el británico.