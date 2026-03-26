Periodista vetado por Verstappen rompe el silencio: denuncia acoso y da su versión del incidente

La tensión entre Giles Richards y Max Verstappen escaló fuera de la pista. Lo que comenzó como un intercambio incómodo en la conferencia previa al Gran Premio de Japón derivó en una oleada de acoso digital que el reportero británico denunció en una columna publicada por The Guardian.

Richards fue obligado a abandonar la sala de prensa en Suzuka después de que el tricampeón del mundo se negara a responder mientras él estuviera presente.

Nunca me habían pedido que abandonara una rueda de prensa. Es algo extremadamente raro para un periodista de la Fórmula 1”, escribió el periodista, quien cubre la categoría desde hace más de una década.

El episodio tuvo origen en una pregunta previa, formulada meses atrás, sobre un incidente protagonizado por Verstappen en España. Desde entonces, según relata, la relación se tensó hasta llegar al momento en Japón, donde el piloto fue directo. “No hablaré hasta que te vayas”, le dijo. Ante la insistencia, la respuesta fue tajante. “Sí. Vete”.

Giles Richards señaló en su texto que ha recibido acoso en su correo electrónico. Especial

Richards asegura que el intercambio fue breve, de unos 30 segundos, y que el neerlandés mantuvo una sonrisa durante toda la escena. “Quizás simplemente disfrutaba de la dinámica de poder”, apuntó. Aun así, intentó restar dramatismo en ese momento. “Hay problemas mucho más serios en el mundo que un piloto de F1 enfadado contigo”.

Llenan su email con mensajes de acoso

Sin embargo, la reacción posterior cambió el tono. Apenas dos horas después, el periodista comenzó a recibir mensajes agresivos. “Alguien encontró mi correo electrónico. ‘Tú eres el problema. Eres el idiota tóxico responsable de todo este favoritismo británico en la F1. Eres el peor’”, citó en su texto.

El acoso también se trasladó a redes sociales, en una dinámica que, según su testimonio, sorprendió incluso a colegas presentes en la sala de prensa. Richards evitó amplificar los ataques, pero dejó constancia del impacto. “Estoy bien. Si acaso, lo más incómodo es escribir sobre esto en primera persona. Un periodista nunca quiere ser la noticia”.

En su postura, el británico rechazó las acusaciones de parcialidad que detonaron parte de las críticas. “A lo largo de los años, me han acusado de estar en contra de Lewis Hamilton, de Sebastian Vettel, de cualquier piloto. Informar de los hechos de la forma más honesta y justa posible es siempre mi único objetivo principal”.

Lejos de romper definitivamente con el piloto de Red Bull, Richards dejó abierta la puerta a recomponer la relación. “Sigo admirando a Verstappen y espero que podamos tener una mejor relación en el futuro. A veces, hay que hacer preguntas difíciles e incómodas. Ese es el trabajo”.

El incidente añade presión mediática al fin de semana en Suzuka, donde la atención no solo está en la pista, sino también en la relación entre pilotos y prensa en un entorno cada vez más expuesto a la reacción inmediata del público.