Panamá exhibe punto débil de Sudáfrica para el Mundial 2026

Sudáfrica empató 1-1 frente a Panamá en un duelo amistoso celebrado en el país africano, sin embargo, los Canaleros le mostraron a México cuál es una de las claves para derrotar a los Bafana bafana: la presión alta.

En el inicio de la Fecha FIFA, penúltima previo al Mundial 2026, Sudáfrica recibió a Panamá en el Mosso Mabhida Stadium, mismo que se jugó a puerta abierta, pero con una pobre entrada en las tribunas del inmueble ubicado en Durban.

Sudáfrica y Panamá volverán a enfrentarse este martes 31 de marzo. Reuters

Durante el inicio del partido, ambos conjuntos fueron mostrando sus armas de cara a una Copa del Mundo en donde Sudáfrica enfrentará a México, Corea del Sur y a Chequia o Dinamarca, mientras que Panamá hará lo propio ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

Panamá asfixia y da una clave al Tri

Dominando la posesión del balón, Sudáfrica recargó su salida por el costado derecho de la cancha, sin embargo, un error en la zaga le dio la oportunidad a Edgar Bárcenas -jugador del Mazatlán- para entrar al área, quitarse la marca rival y definir a primer poste.

Tropicalizando esto con la Selección Mexicana, el extremo derecho (Alexis Vega, Chino Huerta o Julián Quiñones) podrían ser quienes ejerzan esta presión asfixiante sobre los africanos para recuperar inmediatamente la posesión y contar con oportunidades de peligro.

Para el segundo tiempo, el rival de México para el 11 de junio en el Estadio Azteca volvió a recargar su futbol por la banda de la derecha y, tras una serie de rebotes, lograron igualar con un tanto de Oswin Appollis.

Será el martes 31 de marzo cuando Sudáfrica y Panamá vuelvan a medirse en la presente Fecha FIFA, duelo que cambiará de sede al DHL Cape Town y que no cuenta con transmisión confirmada para México.

Por su parte, este sábado 28 de marzo, México acaparará los reflectores cuando vista la playera blanca para medirse a Portugal, duelo que marcará la reinauguración del Estadio Azteca.

BFG