Russell lidera la FP1 en Japón; "Checo" Pérez sufre choque y tendrá que ver a los comisarios

Si alguien tenía de que Mercedes sería otra vez el favorito para la tercera fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1, los dos pilotos de la marca alemana demostraron en la primera práctica del Gran Premio de Japón que tienen el nivel para sumar su tercer triunfo. En contraparte, Sergio Pérez ha tenido una sesión con un incidente en pista en la parte final.

Mientras que Ferrari llegó a estar por un instante en la cima cuando probaron con neumáticos duros, la realidad de cara a la calificación fue diferente con las gomas blandas. George Russell se colocó en la cima con 1m31.666s seguido por 0.026s de Andrea Kimi Antonelli, ganador en China.

Detrás de ellos se ubicaron otros dos motores Mercedes, pero ahora de los McLaren. Lando Norris, quien perdió los primeros 25 minutos de la sesión, quedó a 0.132s de Russell. Oscar Piastri fue cuarto a dos décimas del líder del campeonato.

Ferrari se alineó detrás con Charles Leclerc y Lewis Hamilton seguido por Max Verstappen, con el Red Bull a más de siete décimas de diferencia.

Sergio Pérez y su incidente en pista

El trabajo de Cadillac sigue concentrándose en sumar kilómetros y, aunque el trabajo de desarrollo continúa, los dos monoplazas de la escudería americana terminaron por delante de los Aston Martin.

Sergio “Checo” Pérez logró un mejor giro de 1m34.221s para superar a su compañero Valtteri Bottas.

La sesión del mexicano se vio complicada en la parte final cuando un contacto con el Williams de Alex Albon. Ambos pilotos no se percataron de la presencia del otro y terminaron por impactar, con el tailandés llevándose la peor parte.

Los comisarios anunciaron que investigarán el incidente en los próximos minutos para tomar una resolución sobre quién tiene culpa del contacto y si se amerita castigo.