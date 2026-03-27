Manuel Neuer entra a un club privilegiado: a sus 40 años

Manuel Neuer es considerado uno de los porteros que revolucionó su posición. Este viernes 27 de marzo de 2026 cumple 40 años y se une a un grupo selecto de jugadores que tienen esa edad, entre los que se encuentran el portugués Cristiano Ronaldo, mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa, entre otros.

Manuel Neuer tiene en su historial dos Champions League, campeón del mundo y es nombrado cinco veces mejor portero del mundo.

Gianluigi Buffon reconoció a Manuel Neuer Mexsport

Uno de los íconos en la portería, Gianluigi Buffon, recordó la primera vez que vio a Manuel Neuer, donde quedó cautivado por la actitud que tenía, su energía y confianza en sí mismo.

“Fue en la primavera de 2011, cuando jugó con el Schalke en San Siro. Tenía un físico magnífico, una estatura imponente, y parecía muy motivado. Un poco como yo cuando empecé mi carrera en el Parma. Por aquel entonces, siempre salía con valentía de la portería, igual que a Neuer le gustaba jugar fuera del área. Me gustó su actitud, tenía exactamente el comportamiento adecuado: mucha energía y confianza en sí mismo, a veces rozando la euforia al salir, pero eso forma parte de ser joven”, indicó Buffon en una entrevista para el Bayern Múnich.

La primera vez que se enfrentaron fue en 2011, en un amistoso entre Alemania e Italia.

“Tenía muchas ganas de verlo en directo. Me había gustado y me había causado una gran impresión”, señaló.

Manuel Neuer se retiró de la selección de Alemania en agosto de 2024.

CRISTIANO RONALDO, 41 AÑOS

El cinco veces ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, estará presente en el Mundial 2026 y busca hacer historia, al estar en su sexta Copa del Mundo.

Es el máximo goleador en la historia del futbol y acecha la cifra de 1000 goles. Actualmente suma 965.

Valor del mercado actual: 12 millones de euros. Su pico más alto fue de 120 millones de euros, cuando militó en el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo está a punto de vivir su sexto Mundial Reuters

Ha militado en Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr.

GUILLERMO OCHOA, 40 AÑOS

El portero mexicano, Guillermo ‘Memo’ Ochoa, también está cerca de la marca de 6 Mundiales. Javier ‘El Vasco’ Aguirre lo considera como un referente de la Selección Mexicana y es una opción para estar en la Copa del Mundo de 2026, debido a la lesión de Luis Malagón.

Si el Tricolor supera los Cuartos de final, el arquero festejaría su cumpleaños 41 en pleno Mundial. Tuvo una nominación al Balón de Oro.

Guillermo Ochoa también está a punto de estar en su sexto Mundial Mexsport

Valor del mercado actual: 300 mil euros. Su pico más alto lo alcanzó en su salida del América y cuando militó en el Málaga, con 8 millones de euros.

LUKA MODRIC, 40 AÑOS

Ganador de un Balón de Oro, Luka Modric disputará el Mundial 2026 a sus 40 años. El croata es uno de los referentes del medio campo. Actual compañero de Santiago Gimenez.

El croata suma títulos por doquier, 6 Champions con el Real Madrid, 4 Ligas de España, 5 veces Campeón de la Supercopa de Europa, 1 Copa Intercontinental, 4 Mundiales de Clubes, 2 Copas del Rey, entre otros.

Croacia está ubicada en el Grupo L del Mundial 2026, junto a Inglaterra, Panamá y Ghana Reuters

Valor del mercado actual: 4 millones de euros. Su pico más alto lo alcanzó en el Real Madrid, al llegar a los 55 millones de euros.

En el Mundial 2026, Croacia se medirá a Inglaterra, Panamá y Ghana, dentro del Grupo L.

THIAGO SILVA, 41 AÑOS

El brasileño Thiago Silva, actualmente tiene 41 años y ya se retiró de la selección de Brasil, aunque después de la derrota que sufrió ‘La Canarinha’ por 1-2 ante Francia, varios aficionados pidieron su regreso al combinado.

El campeón de la Copa América, Champions League, 7 Ligas de Francia, entre otros, se retiró de la selección de Brasil tras caer en los Cuartos de final ante Francia en el Mundial de Qatar 2022, aunque ha manifestado que está dispuesto a regresar.

Valor del mercado actual: 600 mil euros. Su cotización más alta llegó en 2014, con 40 millones de euros, cuando militó en el PSG.

EDIN DZEKO, 40 AÑOS

Edin Dzeko, dos veces nominado al Balón de Oro, tiene la posibilidad de estar en el Mundial 2026, después de que la selección de Bosnia y Herzegovina lograra su pase a la final del Repechaje de la UEFA, donde se medirá a Italia el próximo 31 de marzo.

De lograr el boleto al Mundial 2026, Bosnia irá al Grupo B, junto con Canadá, Suiza y Qatar.

Valor del mercado actual: 1.50 millones de euros. Su pico más alto lo alcanzó con el Manchester City, con 32 millones de euros.