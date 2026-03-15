VIDEO: Presentador de trofeos de China confunde a Kimi Antonelli con Raikkonen

La primera victoria de Kimi Antonelli en la Fórmula 1 será recordada por varios factores, el primero porque estuvo acompañado en el podio por George Russell y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, también por el dominio que tuvo en la carrera en China, pero tampoco podrá olvidar que el presentador oficial de la categoría lo confundió con otro piloto histórico al momento de ascender al podio.

Antonelli logró su primer triunfo en el Gran Circo luego de haber ganado la pole position y tras reponerse de una carrera sprint en donde sufrió problemas en la arrancada. El domingo tuvo una intensa batalla ante Lewis Hamilton en el arranque, pero una vez transitados los primeros compases estableció un dominio sobre los Ferrari y sobre su compañero en Mercedes, George Russell.

La confusión entre Antonelli y Raikkonen

Al finalizar la carrera, Antonelli ascendió al podio y luego de que Hamilton y Russell fueran presentados llegó el momento de que Antonelli accediera a su posición en lo más alto, pero entonces hubo un error.

El histórico presentador de las premiaciones, Bob Constanduros, dijo erróneamente “Kimi Raikkonen” al momento de presentar a Antonelli en el circuito de Shanghái, haciendo referencia al expiloto de F1, pero recordando al famoso “Iceman” que corrió para equipos como McLaren, Lotus y el último campeón de Ferrari en el 2007.

Con su victoria en China, Antonelli se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio, superando a su compañero de equipo George Russell y a Lewis Hamilton, quien logró el primer podio de Ferrari al terminar tercero.

Antonelli además se convirtió en el primer italiano desde Giancarlo Fisichella (hace 19 años y 361 días) en ganar un Gran Premio, tras la victoria de Fisichella en Malasia, y en el piloto número 116 en conseguir una victoria en un GP del Campeonato Mundial, siendo China 2026 la carrera número 1151.