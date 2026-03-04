¿Mehdi Taremi deja el futbol por el ejército de Irán? La verdad tras el rumor en el Olympiacos

El entorno del futbol internacional se sacudió este lunes con una noticia que corrió como pólvora en redes sociales y medios de Turquía y Grecia. Los reportes sugerían que el delantero estrella de la selección de Irán, Mehdi Taremi, planeaba abandonar las canchas de forma temporal para alistarse en las fuerzas armadas de su país. Sin embargo, la realidad detrás de este movimiento resultó ser muy distinta a la especulación viral.

Mehdi Taremi celebrando con sus compañeros del Olympiacos. REUTERS

La narrativa que circuló con fuerza indicaba que el jugador del Olympiacos tomó la decisión de regresar a su tierra natal tras supuestos incidentes políticos de alto impacto. Según estas versiones, que citaban fuentes como TuttoSport, el atacante sentía que su nación lo necesitaba más en el frente que en el área rival, lo que generó una ola de comentarios entre los aficionados al futbol que temían perder a una de las figuras más importantes de Asia en la actualidad.

EL REPRESENTANTE DESMIENTE LOS RUMORES SOBRE MEHDI TAREMI

Ante el ruido mediático que provocó la supuesta baja del goleador, su representante, Federico Pastorello, decidió intervenir de manera tajante. A través de sus redes sociales, el agente italiano publicó un comunicado para poner fin a las interpretaciones fuera de contexto. Pastorello aseguró que Mehdi Taremi no tiene intención de dejar su carrera profesional y que las declaraciones atribuidas a su cliente son falsas.

Mehdi Taremi celebrando con la selección de Irán. REUTERS

"En las últimas horas circularon declaraciones que no reflejan la realidad. El jugador está completamente concentrado en su trabajo y en su trayectoria profesional con compromiso y determinación", señaló el agente en una historia de Instagram. Con esto, el entorno del iraní buscó dar tranquilidad tanto a su club como a los seguidores que ya daban por hecho su salida del balompié de élite para vestir el uniforme militar.

LA ACTUALIDAD DE MEHDI TAREMI EN EUROPA

Es fundamental precisar que, a pesar de los reportes que lo situaban fuera del Olympiacos de Atenas, el presente de Mehdi Taremi se mantiene vinculado al conjunto griego, aunque fue eliminado recientemente de la Champions League. El compromiso del atacante con su club actual sigue intacto y no existen planes de una pausa en su contrato.

Mehdi Taremi anotando un gol con el Olympiacos. REUTERS

En un periodo tan delicado para la geopolítica mundial, el representante del jugador hizo un llamado al sentido de responsabilidad de los medios de comunicación. Pidió evitar la difusión de reconstrucciones inexactas que solo generan confusión. Así, la supuesta marcha de Taremi al ejército se queda en un simple rumor informativo, mientras el delantero se prepara para sus próximos retos en la cancha, lejos de los conflictos armados que mencionaron los reportes iniciales.