Irán: las guerras que detuvieron al futbol de un país apasionante

A Irán le gusta el futbol, pero su entorno le cohibió crecer en la cancha. Las guerras continuas han parado el desarrollo futbolístico tanto en varones como en mujeres.

A pesar de que fue tres veces campeón de Asía de forma consecutiva, entre 1968 y 1976, no ha podido trasladar su nivel a Copas del Mundo.

Como suele pasar con la historia de Irán, el quiebre con Estados Unidos, una lucha mano a mano entre dos viejos socios, marcó el derrotero de un país que esperaba otra oportunidad.

En los años 50, Irán y Estados Unidos cohabitaban sin contratiempos ayudándose mutuamente, aunque siempre con particulares intereses entre los gobiernos. Fue en 1977 con la revolución iraní, que las cosas cambiaron.

Ciudadanos iraníes residentes en Grecia sostienen banderas de Irán anteriores a la revolución de 1979, con los emblemas del león y el sol, durante una manifestación en apoyo del pueblo iraní frente a la Embajada de Irán en Atenas el 16 de enero de 2026. AFP

EL PRIMER MUNDIAL

Justo un año después, para el Mundial de Argentina 1978, Irán clasificó por primera vez y compartió grupo con Países Bajos con los que cayeron goleados 4-1, con Perú al perder 3-1 y un meritorio empate con Escocia.

A partir de la crisis de los rehenes con Estados Unidos en 1979, en la que un grupo de estudiantes iraníes secuestró a 66 diplomáticos estadounidenses, la hostilidad fue mayor y por obvias razones, el gobierno del líder supremo, el ayatolá Ruholla Jomenei, no destinó recursos para el desarrollo del futbol.

En 20 años de oscuridad el futbol pasó desapercibido en Irán hasta que en 1998 volvió a una Copa del Mundo. Por premonición y prestidigitación, el sorteo los puso en el mismo grupo que Estados Unidos.

AMISTAD CON ESTADOS UNIDOS

Los Iraníes ganaron 2-1, pero más allá de eso, dejaron un hermoso mensaje de unidad entre jugadores al sacar una pancarta y hacer una fotografía de un sólo equipo, con dos naciones divididas, pero que ocupaban al futbol como un fuerte hilo conductor de la paz.

En Francia 1998 las selecciones de Irán y Estados Unidos fueron un solo equipo. Captura de pantalla

No cesó la bonhomia ahí. Los iraníes fueron invitados por la Federación de Futbol de Estados Unidos a conocer Hollywood. Aquel grupo de jugadores iraníes con su cuerpo técnico sacaron fotos y pasearon por los buolevares felices. Pero todo quedó en eso.

Irán jugó la copa del Mundo de 2006 en la que perdió con México, la de 2014, 2018 y 2022 y se clasificó al de 2026, aunque, con estos breves lapsos de felicidad, como suele suceder, sobreviene la tragedia. Estados Unidos los puso en la lista de no gratos y sus aficionados no podrán ingresar a su territorio. Jugarán en California y Seattle, si es que deciden asistir, pues los conflictos bélicos parece que ganaran otra vez sobre el deporte.