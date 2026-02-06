Jorge Sánchez reaviva la ruta griega del futbolista mexicano

El futbol griego, aunque lejos de los grandes reflectores del continente, se ha convertido en un destino recurrente para futbolistas mexicanos que buscan mantenerse activos en Europa, abrir mercado o relanzar su carrera. Con el reciente fichaje de Jorge Sánchez por el PAOK, esa relación vuelve a ponerse sobre la mesa y confirma una tendencia que se ha sostenido durante más de dos décadas.

El caso más emblemático es el de Nery Castillo, quien se formó desde joven en Grecia y se consolidó como figura del Olympiacos entre los años 2000 y 2007. En ese periodo disputó 163 partidos, marcó 47 goles y fue parte de seis títulos de liga y dos copas, además de participar de forma constante en competencias europeas.

Años más tarde, en 2010, Castillo regresó al futbol griego para jugar con el Aris Salónica, aunque esa segunda etapa estuvo muy lejos del impacto y el éxito que había tenido durante su primera etapa con el Olympiacos.

Después de Castillo, Antonio de Nigris decidió emigrar al Viejo Continente para jugar con el Athlitiki Enosi Larissas, en una experiencia que resultó breve y quedó marcada por su fallecimiento en 2009, en uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del futbol mexicano.

Con el paso de los años, Pedro Arce Latapí logró sostener una trayectoria más prolongada en Grecia, alternando entre primera y segunda división con clubes como el Veria F.C. y el Panionios, convirtiéndose en uno de los mexicanos con mayor continuidad en ese país.

Posteriormente, Alan Pulido también tuvo presencia en el futbol griego al jugar con el Levadiakos, antes de ser parte del Olympiacos, con el que consiguió el título de la Superliga, aunque con un rol secundario dentro del plantel.

En una etapa más reciente, el AEK Atenas se transformó en un punto clave para el futbolista mexicano. Orbelín Pineda fue protagonista en la conquista del doblete de liga y copa en la temporada 2022-2023, mientras que Rodolfo Pizarro se incorporó un año después, con una participación más limitada en cuanto a minutos y partidos disputados.

La huella mexicana no se ha limitado a la Superliga. En la segunda división del futbol griego, varios jugadores han encontrado continuidad y estabilidad. Gael Acosta, surgido de Rayados de Monterrey y con un amplio recorrido en el futbol mexicano —Atlante, Correcaminos, Alebrijes de Oaxaca, Gallos de Querétaro, Venados de Yucatán, Atlético Morelia y Celaya—, llegó en 2023 al PS Kalamata. Además, tuvo paso por el AEL y el Panachaiki GE.

En ese mismo nivel también han tenido actividad Daniel Zamora y Eduardo Silva, quienes formaron parte de distintos proyectos en la segunda división, ampliando la presencia mexicana más allá de los clubes de mayor exposición.

Otro de los casos recientes es el de Jordan Silva, quien cumplió su experiencia europea con el OFI Creta FC. En la temporada 2024-2025 disputó 28 partidos oficiales, 22 de liga y 6 de copa, antes de regresar a México, donde actualmente milita con Tlaxcala en la Liga de Expansión.

Ahora, con Jorge Sánchez incorporándose al PAOK, uno de los clubes más competitivos de Grecia y habitual en torneos europeos, la conexión entre el futbol mexicano y ese país se reactiva, confirmando que Grecia sigue siendo una alternativa real para el jugador nacional que busca mantenerse en el mapa europeo.