Sorteo Champions League: Queda definida la ruta final rumbo a la Orejona

Los octavos de final de la Champions League y la ruta final rumbo a la Orejona quedaron definidos. Hoy se llevó a cabo el sorteo de la UEFA para definir los cruces en los que se enfrentarán los mejores clubes del balompié europeo. Sin duda, el duelo más atractivo en la ronda de los 16 es en el que se medirán el Real Madrid (España) contra el Manchester City (Inglaterra).

En la ceremonia, celebrada en la sede del máximo organismo del futbol europeo, en Suiza, el exfutbolista croata del Barcelona, Ivan Rakitic, fue el encargado de definir la suerte de los clubes, al sacar cada una de las pelotas de los cuatro bombos. Estuvo acompañado por el subsecretario general de la UEFA, Giorgio Marchetti.

El campeón vigente de la Liga de Campeones de la UEFA, Paris Saint-Germain (Francia), se medirá al Chelsea.

El sorprendente Bodo / Glimt se medirá al Newcastle

La sorpresiva revelación y debutante del torneo, el Bodo / Glimt, de Noruega, que eliminó al Inter de Milán en la ronda de playoffs, por marcador global de 5-2, se enfrentará al Sporting Lisboa, de Portugal, una prueba que no luce tan complicada para un equipo que ha dejado huella en la fase de Liga del certamen europeo y en los playoffs.

El conjunto dirigido por Kjetil Knutsen se ha encargado de deslumbrar con su juego en lo que va de la Champions, luego de quedar en la posición 23 de la tabla general, producto de dos victorias, tres empates y tres derrotas. Destacando los triunfos ante dos potencias europeas: el 3-1 sobre el Manchester City, en duelo disputado como local y el 2-1 ante el Atlético de Madrid en su visita el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Así quedaron los cruces para los octavos de final de la Champions

Paris Saint-Germain (Francia) Vs. Chelsea (Inglaterra)

Real Madrid (España) Vs.Manchester City (Inglaterra)

Galatasaray (Turquía) Vs. Liverpool (Inglaterra)

Atalanta (Italia) Vs. Bayern Munich (Alemania)

Newcastle (Inglaterra) Vs. FC Barcelona (España)

Atlético de Madrid (España) vs. Tottenham (Inglaterra)

Bodo / Glimt (Noruega) Vs. Sporting Lisboa (Portugal)

Bayer Leverkusen (Alemania) Vs. Arsenal (Inglaterra)

¿Cuándo se jugarán los 8vos. de final de la Champions?

La carrera por la Orejona continuará los próximos 10 y 11 de marzo, cuando se lleven a cabo los partidos de ida de las series de octavos de final, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán una semana más tarde, el martes 17 y miércoles 18 de marzo de 2026.

La final de la Champions League 2025-2026 se llevará a cabo el sábado 30 de mayo de 2026. El Puskás Arena, ubicado en Budapest, Hungría será la sede que definirá al mejor club de Europa. Este estadio, inaugurado en 2019 con capacidad para más de 67 mil espectadores que rinde homenaje a la leyenda Ferenc Puskás.

*mcam