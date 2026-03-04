De Ted Lasso a la MLS: Chicago Fire revela el futuro de Cristo Fernández tras sus goles

En una historia que parece haber saltado directamente de un guion de Apple TV+ a la realidad, Cristo Fernández, el actor mexicano que dio vida al carismático Dani Rojas en la exitosa serie Ted Lasso, ha estado probando con el Chicago Fire de la MLS.

El equipo estadunidense lo ha admitido después de varios rumores y de imágenes filtradas de que Cristo Fernández había estado practicando futbol en Estados Unidos, primero con el El Paso Locomotive FC de la USL Championship (segunda división de Estados Unidos).

Para quienes conoce la frase "Football is life!" dicha en la serie Ted Laso, la relación de Cristo con el balón es mucho más profunda que una actuación. Nacido en Guadalajara, Jalisco, Fernández fue una joven promesa de las fuerzas básicas de los Tecos. Sin embargo, a los 15 años, como si se tratara de la vieja frase “me lastimé la rodilla”, así le sucedió a él obligándolo a dejar su pasión.

Tras años de éxito en Hollywood, participando en franquicias como Spider-Man: No Way Home y Transformers, el fútbol ha vuelto a tocar a su puerta. Antes de su llegada a El Paso, se reportó que el mexicano estuvo entrenando con el Chicago Fire II hace unas semanas, demostrando que su intención de regresar a las canchas es genuina.

¿Es cierta la llegada de Cristo Fernández al Chicago Fire de la MLS?

Este miércoles, desde la cuenta oficial del Chicago Fire despejaron dudas.

“Los rumores son ciertos…El mes pasado, Cristo Fernández estuvo a prueba con @ChicagoFireFCII y anotó dos goles en un partido de práctica”, escribieron en la cuenta del equipo de la MLS.

A sus 35 años, Fernández no solo busca promocionar el deporte, sino cumplir el sueño que las lesiones le arrebataron en su juventud. Según reportes de Goal, el tapatío ya sumó sus primeros 30 minutos en la cancha durante la victoria del Locomotive frente al New Mexico United el pasado fin de semana.

El objetivo del mexicano es tratar de retomar su carrera de futbolista tras el éxito de Ted Lasso, una oportunidad que se abrió tras el éxito de la serie, pero también por su talento que apareció en el momento y lugar adecuado.