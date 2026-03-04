Atlas a la venta: Alejandro Irarragorri confirma interesados y precio millonario por el club

El Atlas podría vivir un cambio histórico en su propiedad este verano. Varios inversionistas ya muestran interés en adquirir al club de la Liga MX, entre ellos José Miguel Bejos, empresario dueño de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol.

Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, que se encuentra en este momento en España, confirmó que existen “tres o cuatro interesados que avanzan de manera significativa” en el proceso, el cual podría cerrarse en los próximos meses.

Tenemos que pasar la estafeta a un grupo que lleve al Atlas a donde debe llegar. Es un equipo con una gran afición. Estamos trabajando con un banco de inversión estadounidense y con distintos fondos que se han acercado de varias partes. Conozco muy bien a José Miguel Bejos; es un gran empresario y amigo, y su grupo está entre los más avanzados en este proceso", declaró Irarragorri.

El proceso de venta está siendo gestionado por el banco estadounidense Moelis & Company, junto con los despachos legales ADS y Weil, Gotshal & Manges LLP, y se estima que la operación podría alcanzar los 200 millones de dólares.

Una vez cerrado el acuerdo, el nuevo dueño necesitará la aprobación de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para formalizar la transferencia de propiedad.

De concretarse, sería el cuarto propietario en la historia del Atlas: la administración original estuvo a cargo de los socios del club, luego en 2013 fue vendido a Grupo Salinas, y en 2019 pasó a manos de Grupo Orlegi.

Será hasta el siguiente verano en el que se decida el futuro de la escuadra rojinegra, la cual vivió momentos de gloria hace algunos años con el bicampeonato conseguido bajo el mando del técnico Diego Cocca.