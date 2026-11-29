Ambas escuderías se entregarán a una batalla sin tregua en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, donde definirán quién se queda con el tercer lugar del campeonato mundial de constructores, luego de llegar igualados en unidades.

La escudería de Woking aprovechó los daños en el alerón delantero del RB22 de Isack Hadjar, que mermaron el rendimiento del monoplaza durante el Gran Premio de Qatar, pues terminó octavo. Esta circunstancia fue capitalizada por McLaren, que exhibió un ritmo destacado y consiguió recortar distancias respecto a Red Bull, equipo que ocupa la tercera posición.

Además del alerón delantero, que mitigó los problemas de rendimiento derivados de la deficiente relación entre ejes en el diseño del chasis al inicio de la temporada, la escudería de Woking introdujo un nuevo piso para su monoplaza en Las Vegas. Esta actualización contribuyó a conseguir un doble podio y también dio resultados en el desierto qatarí, donde exhibieron un ritmo más competitivo que Red Bull.

McLaren aprovechó los problemas de Red Bull en Qatar. reuters

Por su parte, los de Milton Keynes sufrieron la característica degradación de los neumáticos en el trazado y la falta de agarre en el tren delantero desde las prácticas libres hasta la carrera, factores que mermaron las posibilidades de Max Verstappen de pelear por los primeros puestos. Sin embargo, cuando los austriacos montaron el compuesto duro fueron más competitivos en tandas largas, pero no les alcanzo para pelear el podio.

Red Bull tiene ventaja en el desempate

Aunque ambas escuderías llegan con 456 unidades, los de Milton Keynes ocupan provisionalmente el tercer puesto gracias a su mayor número de victorias durante la temporada. Max Verstappen acumula cuatro triunfos, mientras que McLaren registra tres, un criterio que establece el reglamento de la FIA para resolver los empates en el Campeonato de Constructores.

Max Verstappen es oficialmente subcampeón del mundo. REUTERS

¿Quién llega con mejor monoplaza para Abu Dhabi?

Red Bull parte con argumentos favorables gracias a la solidez que ha mostrado en ritmo de carrera, particularmente durante las tandas largas. Las características del Yas Marina obligan a encontrar un equilibrio entre carga aerodinámica y velocidad punta, pues su larga recta posterior representa una de las principales oportunidades de adelantamiento.

El monoplaza de Red Bull resucito a partir del Gran Premio de Azerbaiyán. Reuters

En ese apartado, los de Milton Keynes podrían tener una ventaja por el rendimiento de su unidad de potencia y la gestión de energía, aspectos que Max Verstappen ha sabido aprovechar durante el cierre de temporada. Sin embargo, Red Bull también necesitará que Isack Hadjar consiga acercarse al ritmo de su compañero, pues la aportación de ambos pilotos será fundamental para defender el tercer puesto ante McLaren.