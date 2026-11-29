La victoria de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Qatar 2026 le permitió, por primera vez, festejar su cetro en lo más alto del podio, aunque esto significó que su compañero George Russell perdiera cualquier opción del subcampeonato, el cual ahora está en manos de Max Verstappen.

Russell cruzó la meta en el segundo puesto, pero la combinación de su falta de victoria con el sexto lugar de Lewis Hamilton y el cuarto de Verstappen dejaron al piloto de Red Bull con el segundo puesto final de la clasificación de pilotos a falta de una carrera.

Con su segundo lugar en Qatar, Russell escaló al tercer peldaño de la clasificación general con 282 puntos, desplazando al cuarto puesto a Hamilton (275), quien apenas supera por una unidad a Lando Norris (274). La lucha por el último lugar del top tres del campeonato será entre ellos tres.

En el campeonato de constructores, Ferrari aseguró matemáticamente el subcampeonato detrás de Mercedes. Mientras tanto, Red Bull y McLaren llegarán empatados en puntos a Abu Dhabi.

¿En qué lugar marcha Checo Pérez en el campeonato de F1 2026?

El piloto mexicano Sergio Pérez ocupa la posición 24 del campeonato mundial de pilotos sin puntos acumulados, justo por detrás de su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas (23°).

Estado del campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el GP de Qatar

1 - Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 427 puntos

2 - Max Verstappen - Red Bull - 316 puntos

3 - George Russell - Mercedes - 282 puntos

4 - Lewis Hamilton - Ferrari - 275 puntos

5 - Lando Norris - McLaren - 274 puntos

6 - Charles Leclerc - Ferrari - 256 puntos

7 - Oscar Piastri - McLaren - 182 puntos

8 - Isack Hadjar - Red Bull - 126 puntos

9 - Liam Lawson - Racing Bulls - 91 puntos

10 - Pierre Gasly - Alpine - 52 puntos

11 - Arvid Lindblad - Racing Bulls - 38 puntos

12 - Franco Colapinto - Alpine - 35 puntos

13 - Oliver Bearman - Haas - 23 puntos

14 - Gabriel Bortoleto - Audi - 15 puntos

15 - Nico Hülkenberg - Audi - 14 puntos

16 - Carlos Sainz - Williams - 11 puntos

17 - Esteban Ocon - Haas - 7 puntos

18 - Fernando Alonso - Aston Martin - 7 puntos

19 - Alexander Albon - Williams - 5 puntos

20 - Yuki Tsunoda - Racing Bulls - 1 punto

21 - Ryo Hirakawa - Haas - 1 punto

22 - Lance Stroll - Aston Martin - 0 puntos

23 - Valtteri Bottas - Cadillac - 0 puntos

24 - Sergio Pérez - Cadillac - 0 puntos

25 - Rafael Câmara - Haas - 0 puntos

Estado del campeonato de constructores de la F1 2026 tras el GP de Qatar

1 - Mercedes - 709 puntos

2 - Ferrari - 531 puntos

3 - Red Bull - 456 puntos

4 - McLaren - 456 puntos

5 - Racing Bulls - 116 puntos

6 - Alpine - 87 puntos

7 - Haas - 31 puntos

8 - Audi - 29 puntos

9 - Williams - 16 puntos

10 - Aston Martin - 7 puntos

11 - Cadillac - 0 puntos