El estado del campeonato de pilotos y equipos tras el GP de Qatar F1 2026, ¿dónde está Checo Pérez?
Luego de la penúltima carrera del calendario hay algunas posiciones ya definidas a falta de la visita a Abu Dhabi.
La victoria de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Qatar 2026 le permitió, por primera vez, festejar su cetro en lo más alto del podio, aunque esto significó que su compañero George Russell perdiera cualquier opción del subcampeonato, el cual ahora está en manos de Max Verstappen.
Russell cruzó la meta en el segundo puesto, pero la combinación de su falta de victoria con el sexto lugar de Lewis Hamilton y el cuarto de Verstappen dejaron al piloto de Red Bull con el segundo puesto final de la clasificación de pilotos a falta de una carrera.
Con su segundo lugar en Qatar, Russell escaló al tercer peldaño de la clasificación general con 282 puntos, desplazando al cuarto puesto a Hamilton (275), quien apenas supera por una unidad a Lando Norris (274). La lucha por el último lugar del top tres del campeonato será entre ellos tres.
En el campeonato de constructores, Ferrari aseguró matemáticamente el subcampeonato detrás de Mercedes. Mientras tanto, Red Bull y McLaren llegarán empatados en puntos a Abu Dhabi.
¿En qué lugar marcha Checo Pérez en el campeonato de F1 2026?
El piloto mexicano Sergio Pérez ocupa la posición 24 del campeonato mundial de pilotos sin puntos acumulados, justo por detrás de su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas (23°).